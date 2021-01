Blijft Zulte-Waregem in goede flow of kan Waasland-Beveren uit dal kruipen?

Zaterdagavond ontvangt Waasland-Beveren ploeg in vorm Zulte-Waregem in 1A. Voor Waasland-Beveren is elk punt welgekomen in de strijd tegen degradatie.

Waasland-Beveren trainer Nicky Hayen wijzigt twee namen in zijn selectie tegenover het verloren duel tegen Standard. Verdedigers Wiegel en Vukotic moeten (noodgedwongen) plaats ruimen voor Bastians en Miguel Vieira. Ondanks een sterke reeks enkele wedstrijden geleden, staat Beveren op de voorlaatste positie. De laatste keer dat er gewonnen werd, was 5 wedstrijden geleden. Toen werd het 2-3 op het veld van KV Mechelen. Sindsdien werd er 1 punt gesprokkeld uit 4 wedstrijden, al was dat punt wel eentje op bezoek bij Racing Genk. Na een reeks van lastige tegenstanders (AA Gent, Antwerp, Genk, Standard) hoopt Beveren opnieuw met een overwinning te kunnen aanknopen. Volgende spelers werden geselecteerd voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem. 💛💙



👉 https://t.co/wNPgUcAX11#wbezwa #leeuwenstrijdensamen pic.twitter.com/9B2a2RGXL9 — Waasland-Beveren (@WaaslandBeveren) January 15, 2021 Zulte-Waregem Met 12 op 15 levert Zulte samen met Club Brugge het beste rapport van de afgelopen 5 wedstrijden. Waar tegenstanders zoals Cercle, Eupen en Moeskroen een vertekend beeld geven, was de overwinning op het veld van Antwerp wel zeer mooi meegenomen voor de troepen van Francky Dury. Essevee moet het wel klaren zonder Jelle Vossen, die vorige wedstrijd na zijn doelpunt geblesseerd uitviel. Ook Eike Bansen kampt met een blessure. Beloftespeler Youssuf Sylla komt erbij in de selectie. TEAM NEWS ⚠️



Coach Francky Dury kiest voor deze 20 namen voor de partij tegen Waasland-Beveren.



✠Beloftespelers Cheik Thiam en Youssuf Sylla vervoegen de kern



➡️ Ontdek de volledige voorbeschouwing en de blessure-update via https://t.co/mNdo1h5ID7 pic.twitter.com/2J3QPZw16e — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) January 15, 2021





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Waasland-Beveren - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.