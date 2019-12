Anderlecht gaat met punt lopen op de Bosuil dankzij onder meer ijzersterke Kompany

Antwerp en Anderlecht hebben niet weten te scoren in de laatste wedstrijd van het jaar. Beide verdedigingen stonden onwrikbaar opgesteld. Mbokani had wel de beste kans van de wedstrijd, maar besloot centimeters naast. Zevende nul-nul voor Anderlecht dit seizoen.

Frank Vercauteren startte voor het eerst sinds zijn aanstelling met dezelfde elf. Laszlo Bölöni had wel een verrassing in petto: Steven Defour startte, voor het eerst sinds september. Maar het ging vooral over het duel in het duel. Antwerp dwong Anderlecht het grootste deel van de tijd achteruit en zocht Mbokani.

King Kompany

Zoals verwacht werd die gedekt door Vincent Kompany en het moet gezegd: Kompany won met overmacht het duel in de eerste helft. De verdediger speelde op een niveau dat dat van zijn ploegmaats ver oversteeg. Goeie interventies, tackles, alle luchtduels gewonnen en dan ook nog eens de eerste zijn om een potentiële aanval te beginnen. Redelijk straf.

Mbokani liet flitsen van zijn klasse zien, maar voorbij de Prince van paars-wit geraakte hij niet. Eigenlijk was Kompany de grote reden waarom het nog 0-0 stond bij de rust. Verder dan een paar flauwe kopballen was Antwerp ondanks hun overwicht niet geraakt. Maar goed, 't was nog altijd beter dan wat Anderlecht qua kansen liet noteren: niks!

Antwerp is Genk niet. Met Defour op het middenveld domineerde The Great Old de debatten. Bölöni haalde hem wel nog voor het uur naar de kant om plaats te maken voor Benson, die voor meer snelheid en creativiteit moest zorgen. Proberen Kompany zijn zelfgemaakte muur neer te halen. Van Crombrugge kende zelfs een rustige avond qua reddingen.

Eén grote kans voor Mbokani

Als de Rode Duivel fit blijft, is hij de beste verdediger in België, zonder twijfel. Antwerp bleef er zijn tanden op stukbijten, net als Anderlecht dat op de counter deed. Eén grote kans kreeg Mbokani, toen Kompany wegschoof. Hij stond oog in oog met Van Crombrugge, maar schoot de bal keihard centimeters naast.

Geen goeie match, daarvoor was er te weinig gevaar en te weinig inventiviteit. Een gelijkspel was eigenlijk logisch. Antwerp had grote delen van de match veldoverwicht, maar deed er te weinig mee. Vreemd als je ziet welk talent daar toch op het veld stond.