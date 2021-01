Verdiende overwinning van KV Oostende op het veld van Antwerp

In een evenwichtige partij waren uiteindelijk de beste kansen voor Oostende. Zij werden dan ook beloond met de 3 punten en zo klimt Oostende verder op in het klassement.

Onverwachte sneeuwval in Antwerpen bij de aftrap van de wedstrijd. Deze maakte het veld glad maar we kregen geen beelden zoals vorig weekend.

1ste helft

Het eerste gevaar in de wedstrijd kwam via een combinatie tussen Refaelov en Lamkel Zé. Lamkel Zé wordt foutief afgestopt door Hendry en deze krijgt geel. Refaelov achter de bal voor de vrije trap net buiten de grote baklijn. Goede vrije trap waar een goede redding van Castro voor nodig was. Hij bokste de bal uit het doel.

De tweede kans voor Antwerp leverde direct een doelpunt op. Combinatie tussen Gerkens en Buta. Buta zet voor vanop rechts en Gerkens was sneller dan Hendry. Zo kon hij in de korte hoek de 1-0 op het bord zetten. Pieter Gerkens zijn tweede doelpunt dit seizoen in de Jupiler Pro League.

In de 35ste minuut een goede pas vanop links van Hjulsager die Sakala bereikte. Deze aarzelde niet en trapte genadeloos de bal naast Beiranvand. Zo stonden de bordjes terug in evenwicht. Dit gaf Oostende terug vertrouwen en via Gueye en Sakala waren er kort nadien nog twee kleine kansen.

In het slot van de eerste helft was er nog druk door Antwerp dat twee corners opleverde maar geen doelpunten meer. Zo eindigde een evenwichtige eerste helft op 1-1.

2de helft

Eerste kans van de 2de helft is voor invaller Juklerod. Deze was Lukaku komen vervangen en hij kon in de 49ste minuut op doel trappen. De bal rolt naast het doel van Castro.

Oostende kwam het bedrijvigste uit de kleedkamer maar dit zonder echt grote kansen te creëren. Tot in de 62ste minuut dat Hjulsager op doel kan trappen van buiten de grote baklijn. Beiranvand ging goed neer en kon de bal wegwerken. Zo was de eerste bal tussen de palen in de 2de helft voor Oostende.

In de 66ste minuut was er een opvallende wissel bij Oostende. Sakala verliet het veld voor Thiam. Sakala had de gelijkmaker op het bord gezet en was één van de bedrijvigste op het veld.

Goede aanval van Oostende via Thiam die Hjulsager voor doel zet op links. Deze kan zijn schot niet goed richten en Beiranvand komt goed uit. Zo gaat de bal in corner.

Doelpunt Oostende

De drang naar voren van Oostende wordt beloond. Zo kreeg Kvasina perfect de bal op zijn hoofd geschilderd in de kleine rechthoek. Hij kopte deze perfect naast Beiranvand en zette zo Oostende op een terechte voorsprong.

Antwerp probeerde nog druk te zetten maar buiten een trap van Refaelov over het doel kwam Antwerp niet meer.

Zo won Oostende verdient op het veld van Antwerp. Het was een evenwichtige 1ste helft en in de 2de helft waren de beste kansen voor Oostende dat ook beloond werd met de 3 punten.