Zet Antwerp zijn reeks verder of begint KV Oostende aan een nieuwe?

Vanavond nemen Antwerp en KV Oostende het tegen elkaar op in een rechtstreeks duel voor Play-Off1.

Antwerp ontvangt vanavond KV Oostende in eigen huis in een rechtstreeks duel om een Play-Off 1 plaats. In de heenmatch werd het een gelijkspel. Anton Tanghe bracht KV Oostende toen op voorsprong en Gouden Schoen Lior Refaelov zette één minuut later de bordjes terug in evenwicht.

Antwerp

Franky Vercauteren kan vanavond terug rekenen op zijn Gouden Schoen Lior Refaelov. Deze komt terug uit blessure en zal zijn plaats op het veld terug innemen. Miyoshi en Gelin zijn nog out vanwege een Covid-19 besmetting. Faris Haroun is nog niet fit en zal niet aantreden vanavond. Mbokani is nog niet volledig fit en voor hem is het afwachten of hij de wedstrijdselectie haalt.

Wedstrijdkern Antwerp; Beiranvand, De Laet, Seck, Batubinsika, De Pauw, Lukaku, Boya, Gerkens, Lukaku, Hongla, Refaelov, Lamkel Zé, Matijas, Thiam, Buta, Juklerod, B. Verstraete, De Sart, Ampomah, Benavente, Nsimba, Mbokani

KV Oostende

Voor het bezoek aan Club Brugge vorige week (2-1 verlies) haalde KV Oostende een 10 op 12. Dankzij deze sterke reeks zijn ze opgeklommen naar een 8ste plaats in het klassement. Dit op amper 4 punten van de laatste Play-Off 1 plaats die momenteel wordt bezet door Anderlecht.

KV Oostende moet een heel deel spelers missen door blessures. Zo zijn : Hubert, Capon, Theate, Vandendriessche, Ndicka en Guri er al zeker niet bij.

Wedstrijdkern: Hubert, Tanghe, Henry, Jäkel, Skulason, Hjulshager, D'Arpino, Bätzner, Bataille, Gueye, Sakala, Schelfhout, Boonen, Marquet, D’Haese, Kvasina, Thiam, Patoulidis

