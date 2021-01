Dominant Club Brugge buigt na rust achterstand om en zet KRC Genk op twaalf punten

In een intense, maar faire topper heeft Club Brugge zijn titelaspiraties nog wat kracht bij gezet. Ito en Toma wisten de openingstreffer van Dost uit. Club voerde na rust de druk op. Een moegestreden KRC Genk zag hoe Vormer en Mechele in de tweede helft de ommekeer compleet maakten (3-2).

Philippe Clement verwelkomde Hans Vanaken terug in het elftal. Achterin kreeg Stefano Denswil de voorkeur op Ricca en Sobol als linksachter. Bij KRC Genk gooide John van den Brom voor het eerst Mark McKenzie voor de leeuwen. Een pittige vuurdoop voor de jonge Amerikaan, die de voorkeur kreeg op de niet 100% fitte Jhon Lucumi.

Club Brugge onderstreepte van minuut een de goede vorm waarin ze verkeren. Dost waarschuwde KRC Genk al snel, na een mooie voorzet van De Ketelaere. Enkele minuten later kwam het gevaar van de andere flank. Noa Lang, randje buitenspel, legde de bal naar de eerste paal. Koud kunstje voor Bas Dost, die zijn vierde doelpunt in evenveel wedstrijden tegen de touwen duwde. Club Brugge op rozen.

KRC Genk kreunde onder de dominantie van Club Brugge. Noa Lang zette Vukovic aan het werk met een overhoekse kopbal. Barsten deed KRC Genk echter niet, integendeel. Iets voorbij halfweg legden de Limburgers een snelle tegenaanval op de mat. Heynen stuurde Arteaga weg, die Ito vond aan de eerste paal. Prima hakbal van de Japanner, fantastische en overhoopte goal voor Racing Genk.

Tien minuten later maakte Racing Genk de ommekeer compleet. Na een lang uitgesponnen aanval belandde de bal bij Ito, die aan de tweede paal de volledig vrijstaande Toma vond. De Zwitser legde zijn eerste in het Genk-shirt keurig naast een kansloze Mignolet. Twee kansen, twee goals voor een efficiënt KRC Genk.

Op slag van rust kregen beide ploegen nog een huizenhoge kans om te scoren. Vukovic hield Lang van een doelpunt, aan de overzijde miste een sterk spelende Onuachu een unieke mogelijkheid om KRC Genk met een dubbele voorsprong de rust in te schieten.

Net als in de eerste greep Club Bruge Racing Genk ook in de tweede helft meteen bij de keel. Vanaken kopte in de handen van Vukovic, aan de overzijde talmde Preciado te lang om Mignolet te bedreigen. Op het uur haalde Clement een bleke Hans Vanaken naar de kant.

Club Brugge speelde niet meer aan het verschroeiende tempo van de openingsfase, maar kwam toch verdiend op gelijke hoogte. Mata troefde Arteaga af en haalde de achterlijn. Vormer duwde de lage voorzet erg keurig in de verste hoek. Een slaak van opluchting was te horen in het barre Jan Breydelstadion.

KRC Genk leek door zijn beste krachten heen te zitten en slaagde er niet meer in de bal in de rangen te houden. Niet verwonderlijk, na die zware partij van afgelopen donderdag tegen AA Gent. Club Brugge rook bloed en voerde de druk nog wat meer op. Een derde doelpunt kon dan ook niet uitblijven.

Noa Lang, die in de tweede helft centraal kwam voetballen, wipte de bal ogenschijnlijk nonchalant in de zestien, waar de mee opgerukte Mechele als een volleerde spits de bal naast Vukovic trapte. Borstcontrole, knappe volley in de draai! Enkele minuten later verzuimde Noa Lang om het cadeautje van Munoz in ontvangst te nemen.

KRC Genk was niet meer bij machte om een slotoffensief in mekaar te knutselen. Club Brugge speelde de match volwassen uit en won de hoogst genietbare topper met 3-2. Met twaalf punten op KRC Genk neemt Club Brugge eind januari al een serieuze optie op de titel. KRC Genk speelde een verdienstelijke partij tegen de beste ploeg van België, maar blijft achter met een op twaalf.