Blaast KRC Genk competitie nieuw leven in of neemt Club Brugge serieuze optie op titel?

Zondagmiddag staat een regelrechte topper op het programma in het Jan Breydelstadion. Club Brugge, dat de laatste weken bij momenten indrukwekkend voetbal op de mat legt, ontvangt KRC Genk. De ploeg van John van den Brom trekt met twee op negen naar de autoritaire leider.

Club Brugge heeft zijn tussensprint ingezet. Na een indrukwekkende twaalf op twaalf heeft het de concurrentie uit het wiel gereden. Bij winst tegen KRC Genk bedraagt de kloof met de Limburgers liefst twaalf punten.

Philippe Clement kan niet meer rekenen op de flitsen van Krépin Diatta, die eerder deze week naar Monaco verkaste. Hans Vanaken keert terug na zijn schorsing van drie speeldagen en ook Emmanuel Dennis is weer van de partij na zijn teenblessure.

De motor van het KRC Genk van John van den Brom sputtert de laatste weken. Eerder deze week hielden tien Limburgers oververdiend een punt thuis tegen AA Gent. Al is het maar de vraag hoezeer die zware fysieke strijd nog in de benen zal zitten tegen Club Brugge, dat een dag extra rust kreeg.

Carlos Cuesta incasseerde tegen AA Gent zijn tweede rode kaart in evenveel wedstrijden, maar kan toch spelen tegen Club Brugge. Hij wordt immers pas volgende week op het matje geroepen door de KBVB. John van den Brom selecteerde onderstaande 22 namen. Leysen, Oyen, Dwomoh en Limbombe werkten zaterdag een oefenwedstrijd af met de beloften en halen (wellicht) de bank niet.

Het wordt uitkijken naar het duel in het duel tussen Dost en Onuachu. Met twintig goals is de Nigeriaan van Racing Genk de beste schutter in de Jupiler Pro League. Sinds zijn komst naar Club Brugge scoorde Bas Dost drie op drie.

De wedstrijd van zondagmiddag staat onder leiding van Lawrence Visser en is live te volgen op deze website vanaf 13:30U.

