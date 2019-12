Tactisch plan Dury mislukt: Zulte Waregem legt Club Brugge geen strobreed in de weg

Het tactisch plan van Francky Dury zal wel logisch geweest zijn, maar het draaide wel helemaal verkeerd uit. Club speelde één van zijn mindere wedstrijden van het seizoen, maar won wel makkelijk. Gezien Zulte Waregem aanvallend niks klaarmaakte, konden ze aanvallen naar hartelust.

Spijtig voor Simon Mignolet. Het regende bijzonder hard boven Jan Breydel en hij had letterlijk niks om zich aan op te warmen. We hebben het niet echt bijgehouden, maar we betwijfelen of hij de eerste helft meer dan drie keer de bal aangeraakt heeft, op passes van zijn eigen verdedigers weliswaar. Zoveel controle had Club Brugge over de match.

Drie verdedigende middenvelders

Daar mag Francky Dury toch wel een hand in eigen boezem steken. Met Sissako, Seck en Marcq speelde hij zowaar met drie controlerende middenvelders voor zijn viermansverdediging. Govea, Larin en Berahino moesten zich vooraan maar weten te behelpen. Wat ze dus niet deden...

Club had de bal ongeveer zeventig procent van de tijd en Bossut moet toch ook wel zo'n vijf procent gehad hebben.Aangezien de flanken niet dubbel bezet waren bij Essevee kwamen De fauw en Mensah telkens tegen een overtal aan aanvallers te staan. Club creëerde er wel ook geen kansen mee. Een flauwe match, één van de mindere van blauw-zwart dit seizoen, maar zelfs die kunnen ze naar hun hand zetten...

Cadeaugoals

Schrijvers haalde het slot van de deur. Hij ging aandringen bij Baudry, snoepte hem de bal af en bood Diatta zijn doelpuntje aan. 1-0 en eigenlijk kon je toen - na een halfuur - al zeggen: boeken toe. Zulte Waregem deed niks, maar dan ook werkelijk niks, aanvallend.

De tweede helft was ook allesbehalve spectaculair te noemen. Club kwam op zijn gemakje wel op 2-0. De net ingevallen Okereke troefde Baudry voor de tweede keer af en schoof onder Bossut binnen. Binnen de vijf minuten na zijn inbreng deed hij dat nog een tweede keer, na een geweldige opwipper van Vanaken: 3-0. Zo simpel kan het soms zijn. Twee keer zwak verdedigd trouwens van de bezoekers.

Zulte Waregem beperkte zich daarna vooral tot het beperken van de schade, want die had hoger kunnen oplopen als Club iets meer had aangedrongen. Maar goed, 't is eindelijk eens vakantie voor die mannen. Daar zullen hun gedachten ook wel al gezeten hebben. Al deed Ruud Vormer er wel nog eentje bij. Als die nu ook nog begint te scoren...