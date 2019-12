Zulte Waregem met de moed der wanhoop naar Jan Breydel

Valt er iets te rapen voor Zulte Waregem in Jan Breydel vanavond? De West-Vlamingen beseffen ook wel dat het een serieuze stunt zou zijn, want blauw-zwart is op ramkoers.

Philippe Clement heeft Amadou Sagna aan zijn selectie toegevoegd. De 20-jarige Senegalese aanvaller zat dit seizoen nog maar twee keer op de bank en verzamelde nog geen minuut speeltijd. Balanta is dan weer geschorst en van Vossen is er geen spoor. Zulte Waregem wil dan weer zijn stek in de top zes niet zomaar afstaan. Momenteel staan ze gelijk met KV Mechelen. Het wordt een zware dobber voor Francky Dury en de zijnen. Al heeft Essevee vooral vooraan wel wat jongens die het verschil kunnen maken.





Volg Club Brugge - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00.