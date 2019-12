Genk gaat winterbreak in met verdiende driepunter tegen Eupen

Racing Genk heeft donderdagnamiddag met 2-1 gewonnen van Eupen. Ito veegde na twaalf minuten de nul van het bord, net voorbij het uur verdubbelde Onuachu de score. Vijf minuten later maakte Lazare er toch opnieuw écht een wedstrijd van, maar verder kwam Eupen niet meer.

Genk schoot het beste uit de startblokken en na twaalf minuten brak Ito de ban. Hij pakte uit met een knappe kap en werkte het leer voorbij De Wolf. 1-0.

Genk bleef baas en had zo’n 65 procent balbezit voor de pauze, maar de 2-0 bleef uit. In de slotfase van de eerste periode namen de bezoekers het commando zelfs over. De 1-1 werd op slag van rust zelfs afgekeurd voor een overtreding op Vandevoordt. 1-0 aan de rust.

Ook de eerste minuten van de tweede helft waren voor Eupen, maar nadien nam Genk opnieuw over. De Limburgers creëerden kans na kans en de Panda’s mochten doelman De Wolf dankbaar zijn dat de schade lang beperkt bleef tot één doelpunt.

Op het uur verdubbelde Onuachu dan toch de score. Na een knappe aanval kon de Nigeriaan helemaal vrijgelaten niet meer missen: 2-0.

Wedstrijd gespeeld? Nee, hoor. Vijf minuten later werd ook Lazare alleen gelaten. Hij kopte een knappe voorzet van op rechts voorbij Vandevoordt. 2-1.

In de slotfase was het Genk dat de meeste en grootste kansen versierde. Hoewel het tot de laatste seconde bibberen bleef voor die ene tegenaanval, sluit Genk het jaar dus af met een belangrijke driepunter. Genk houdt zo play-off 1 in het vizier. Eupen kan zich optrekken aan een degelijke prestatie én de nederlaag van Cercle Brugge.