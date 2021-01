63

Sambou Sissoko

Mohamed Badamosi





57

Kortrijk voert de druk op. Het schot van Gueye wordt afgeblockt door een ploegmaat , in de herneming kan Selemani zijn poging niet laag houden.



54

De gelijkmaker van Sainsbury wordt afgevlagd voor buitenspel. De verdediger leek het al te beseffen toen de bal binnen ging want van euforie was er geen sprake



53

Bij Kortrijk willen ze een penalty nadat Selemani zich laat vallen maar scheidsrechter D'Hondt geeft geen krimp



47

Het is beginnen regenen in Kortrijk. Zal dit het veld op sommige plaatsen nog zwaarder maken?



46

Kan Cercle Brugge standhouden richting een eerste driepunter in twee maanden tijd of komt Kortrijk nog langszij?



45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



45



Doelpunt van Evgeniy Makarenko

Makarenko probeert het met een afstandsschot. En hoe! Didillon is kansloos op het schot dat via het doelhout in doel gaat. Dan toch die aansluitingstreffer voor de rust.



44

Kortrijk wil graag de aansluitingstreffer nog voor de rust scoren en houdt de druk hoog.



41

Chevalier test sprongkracht van Didillon

Chevalier lanceert zich na een corner van Cercle en sprint het hele veld over. Vanuit zijn ooghoek ziet hij dat Didillon niet op zijn lijn staat en probeert het met een strakke lob. Maar Didillon kan de bal nog uit zijn doel slagen met een knappe sprong.



40

De vrije trap wordt in hoekschop gewerkt door Derijck.



38

Dewaele krijgt een geel karton onder zijn neus geduwd. Hij ging net iets te hard door op Hoggas en gunt Cercle Brugge een vrije trap op een interessante positie.



38

Gele kaart voor Gilles Dewaele





34

Kortrijk won in eigen huis onder meer van Racing Genk, AA Gent en Standard. Maar tegen Cercle Brugge lijkt het wat moeizamer te gaan.



31

Chevalier neemt een afvallende bal voor zijn rekening maar zijn poging wordt ook weggewerkt. Dan is het aan Jonckheere maar het schot van de middenvelder gaat een metertje over.



29



Doelpunt van Strahinja Pavlović (Dino Hotič)

Na een corner vanop de rechterkant is het nieuwkomer Pavlovic die zijn rekening opent voor Cercle Brugge. Lukt het Cercle om de 0-2 vast te houden?



26

Cercle Brugge springt virtueel over Waasland-Beveren en Moeskroen naar de 16e plaats in het klassement en zou daardoor zelfs geen barrage meer hoeven te spelen om in 1A te blijven.



23



Doelpunt van Ike Ugbo (Vitinho)

Cercle blijft in balbezit na wegzetten van Kortrijk. Hoggas verlegt naar Vitinho, die laag voorzet. Ugbo staat op de juiste plaats om de voorzet binnen te werken!



19

Biancone vindt veel ruimte op de flank maar moet dan even temporiseren. Jammer, in deze omschakeling zat wel iets in



14

Vitinho krijgt veel ruimte langs de linkerkant. Hij zoekt niet naar ploegmaats maar probeert het zelf, zijn schot van aan de rand van de 16 gaat hoog over.



13

We raden Genk-coach John van den Brom aan om de kans van Ugbo enkele minuten geleden eens te bekijken. "Een bal rolt overal want hij is rond", klonk het na de sneeuwpartij tegen Moeskroen. Wel John, daarnet rolde hij toch echt niet...



11

Opnieuw Ugbo

Ugbo zet goed druk op Kortrijk-kapitein Derijck. Maar Ilic was attent uitgekomen om de poging van de Cercle-spits in de kiem te smoren.



9

Slijk houdt Ugbo van doelpunt

Ugbo was plots helemaal alleen op weg naar het Kortrijkse doel maar zijn afwerking gaat over de grond. Slecht idee want de bal vertraagt helemaal en komt zelfs nog voor doelman Ilic tot stilstand



8

Didillon met een reflex!

De vrije trap wordt achteruit gelegd richting Dewaele. Die schiet hard richting doel maar Didillon liet zich opmerken met een knappe reflex



6

Marcelin glijdt nogal stevig door op Selemani. De kaarten worden nog op zak gehouden, maar wordt dit het beeld van de wedstrijd? Lastig voetballen en verdedigend doorglijden...



2

Cercle Brugge neemt de openingsminuut voor zich. Het is duidelijk drassig op het veld, dat belooft voor het verdere vervolg van de wedstrijd



1

KV Kortrijk - Cercle Brugge: 0-0







Vooraf

Alle alarmen gaan af bij Cercle Brugge. De vereniging staat op de laatste plaats en kan al maanden niet meer winnen. Lukt het op het veld van KV Kortrijk wel? Volg het LIVE