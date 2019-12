90+1 Hoggas krijgt een trap en Cercle mag het proberen met een vrije trap. We spelen vier minuten extra.

90

Faïz Selemani

Brendan Hines Ike



89

Gele kaart voor Kylian Hazard



84 Cercle moet reageren en heeft nu het balbezit. Kylian Hazard is er intussen bijgekomen voor Jonathan Panzo.

83

Jonathan Panzo

Kylian Hazard



82

Imoh Ezekiel

Jovan Stojanovic



81

Doelpunt van Gary Kagelmacher

Daar is dan toch de voorsprong voor de thuisploeg. Selemani zet voor en Kagelmacher trapt de bal voorbij Hassen. Het is 1-0 voor de thuisploeg!

78 Van der Bruggen laat het liggen!

Na Ezekiel en De Sart is het dit keer Hannes Van der Bruggen die KV Kortrijk op voorsprong kan schieten. De middenvelder heeft de ruimte, maar mist zijn schot en trapt zacht in de handen van Hassen. Toch echt een hele grote kans.

77

Gele kaart voor Naomichi Ueda



74 Cercle voelt dat er meer in zit dan een punt en gaat op zoek naar een doelpunt. Na een goede voorzet van Panzo kan niemand afwerken.

73

Eric Ocansey

Abdul Ajagun



73

Dylan De Belder

Thibo Somers



73

Gele kaart voor Imoh Ezekiel



72

Gele kaart voor Kouadio Yves Dabila



70 De sfeer op het veld is wat grimmiger geworden. Het is duidelijk dat beide ploegen de punten hard nodig hebben.

68 VAR keurt doelpunt Cercle af

VAR! Cercle klimt op voorsprong via Peeters, maar dat gaat niet door. Er was voorafgaand aan het doelpunt buitenspel.

66 De Sart kop over!

D'Haene pakt opnieuw uit met een heerlijke voorzet. De Sart prima in alleen gaat zijn kopbal een eind over. Hassen had geen reactie in huis.

65 Kortrijk laat het toch ook liggen. D'Haene zet strak voor, maar de aanvallers krijgen de bal niet voorbij Mouez Hassen. Hier had meer in gezeten.

62 De Belder speelde afgelopen weekend prima, maar zit nu niet in de wedstrijd. Storck laat enkele spelers warm lopen.

60

Gele kaart voor Julien De Sart

De Sart krijgt geel na een overtreding en is geschorst voor de volgende wedstrijd.

58 Azouni blijft liggen na een stevige botsing met Gory. De defensieve middenvelder heeft verzorging nodig.

56 Panzo rukt goed mee op en schiet op doel. Het schot van de Engelse jeugdinternational zeilt naast.

56 Het is Cercle dat in het offensief gaat, maar net zoals in de eerste helft moet het allemaal nauwkeuriger.

52 En ook Cercle is daar! Gory wordt de diepte in gestuurd, maar Jakubech komt goed uit en werkt de bal over de zijlijn.

51 Er volgt meteen nog een mogelijkheid. Donsah kan nog net een voorzet van D'Haene wegwerken. Kortrijk is met overtuiging aan het tweede deel van de wedstrijd begonnen.

50 De eerste poging in de tweede helft is er eentje van de thuisploeg. Golubovic krijgt wat ruimte om uit te halen, maar zijn schot gaat ruim over.

48 Er is duidelijk gesproken geweest over het gevaar Faïz Selemani want bij Cercle zitten ze er veel korter op aan het begin van de tweede helft. De flankaanvaller heeft het niet makkelijk in de openingsminuten.

46 Krijgen we doelpunten te zien in de tweede helft?

Het is dit keer KV Kortrijk dat mag aftrappen. Krijgen we nu doelpunten te zien?

15:29 De spelers van Cercle betreden het veld opnieuw. We maken ons op voor de tweede periode.



Rust

KV Kortrijk - Cercle Brugge: 0-0



Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.

45 De rust is in zicht en het staat nog steeds 0-0. Kortrijk begon beter en had ook enkele kansjes. Cercle reageerde nadien wel en heeft de laatste minuten het betere van het spel.

44 Kagelmacher en Gory gaan neus aan neus staan na een duel. Er staat zeker spanning op deze partij.

42 De Belder laat het liggen! De aanvaller mag alleen op Jakubech afgaan, maar trapt recht op de benen van de doelman. De assistent vlagt uiteindelijk wel nog voor buitenspel.

40 Waasland-Beveren is intussen op voorsprong gekomen tegen Sint-Truiden. Cercle heeft dus virtueel een achterstand van vijf punten.

37 Peeters probeert het nu wel eens met een schot op doel. De poging van de aanvallende middenvelder gaat een meter naast.

36 De creatievelingen Hoggas en Peeters kunnen voorlopig hun stempel niet drukken op de partij. De laatste minuten neemt de Vereniging het wel wat over.

33 Cercle speelt met z'n geluk want opnieuw gaat een makkelijke bal verloren. Selemani kapt Ueda uit, maar zijn voorzet raakt niet tot bij Ocansey. Hassen bokst de bal uiteindelijk weg.

31 Dabila verstapt zich en heeft even tijd nodig om te bekomen. De wedstrijd gaat de laatste minuten goed op en neer.

30 Peeters zet z'n voet op die van D'Haene. De linksback gaat kermend naar de grond, maar kan verder.

26 Cercle laat het voorlopig toch liggen op de counter. Peeters trekt zich op gang en er is heel veel volk mee, maar Foster verspeelt de bal dan veel te makkelijk.

25 Opnieuw komt Kortrijk dicht bij het openingsdoelpunt. Ezekiel stuurt na een hele goede loopactie Ocansey weg, maar ze kunnen het bij Cercle nog net op tijd oplossen.

16 Bij Cercle schreeuwen ze om een strafschop na een vermeende overtreding op Donsah. Scheidsrechter Lambrechts gaat er niet op in en de VAR ook niet.

16

Gele kaart voor Lyle Foster



11 De Sart brengt de vrije trap voor doel en Selemani pikt de bal op aan de verste paal. Zijn voorzet komt op het dak van het doel terecht.

10 Coulibaly is veel te laat bij Golubovic. Een vrije trap op een interessante plek voor de thuisploeg.

9 Cercle speelt veel te slordig en ondergaat nu. Donsah trapt een pass dramatisch over de zijlijn.

8 De eerste kans is voor KV Kortrijk. Selemani zet zich goed door op links en trapt recht op Mouez Hassen. In de herneming kan Hannes Van der Bruggen niet afwerken.

5 Kortrijk probeert nu wel enkele keren om er snel uit te komen. Selemani stuurt Ocansey de diepte in, maar die bal is net te hard.

2 Cercle is gretig begonnen en zet de KVK-defensie onder druk. De bezoekende supporters gaan er meteen achter staan.

1 Aftrap in een volgelopen Guldensporenstadion!

Er is veel volk komen opdagen voor de wedstrijd tussen KV Kortrijk en Cercle Brugge. Cercle trapt de wedstrijd op gang en zet meteen een eerste aanval op poten.

1 KV Kortrijk-Cercle Brugge: 0-0

14:26 De spelers betreden het veld. Nog een kleine vijf minuten tot de aftrap.

14:22 In een aardig volgelopen Guldensporenstadion maken we ons stilaan op voor de aftrap. Bij de supporters van zowel Kortrijk als Cercle zit de sfeer er alvast goed in.