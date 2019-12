Kagelmacher bezorgt KV Kortrijk drie gouden punten en loodst zijn team de veilige zone in

KV Kortrijk heeft de punten thuis kunnen houden na een spannende wedstrijd tegen rode lantaarn Cercle Brugge. Gary Kagelmacher brak een kleine tien minuten voor tijd de ban.

Yves Vanderhaeghe besloot om Faïz Selemani een eerste basisplaats te geven na zijn goede invalbeurt tegen KAS Eupen. Verder stonden dezelfde namen aan de aftrap. Imoh Ezekiel stond opnieuw diep in de spits met Eric Ocansey op rechts in steun. Bij Cercle was de geschorste Giulian Bianconé er niet bij. Godfred Donsah kwam in zijn plaats in de ploeg.

KV Kortrijk begon het beste aan de partij en had ook enkele kansjes dankzij de creatieve Faïz Selemani. Doelman Mouez Hassen hoefde wel slechts één keer echt tussen te komen om een schot van de winger te pakken.

Cercle nam wel over in het tweede deel van de eerste helft zonder daarin echt heel gevaarlijk te zijn. Peeters mikte van buiten het strafschopgebied een dikke meter naast en De Belder schoot recht op Adam Jakubech, maar hij liep uiteindelijk wel nipt buitenspel. Aan de rust stond het dus nog 0-0.

Kagelmacher breekt de ban

Na de pauze kregen we de nodige intensiteit te zien zonder echte grote kansen. Kortrijk kwam wel tweemaal dichtbij na een goede voorzetten van Kristof D’Haene. Zowel Imoh Ezekiel als Julien De Sart konden niet besluiten. Aan de overkant leek Stef Peeters de ban te breken voor de bezoekers, maar de VAR kwam nog tussen en keurde het doelpunt af voor buitenspel.

Het slotkwartier was aangebroken en Kortrijk kwam dan toch op voorsprong. Eerst liet Hannes Van der Bruggen het liggen na een goede voorzet van D’Haene. Even later klaarde centrale verdediger Gary Kagelmacher dan toch de klus. De Uruguayaan liep uitstekend in op een voorzet van Selemani en trapte de 1-0 binnen.

Kansen kregen we nadien niet meer te zien wardoor Kortrijk nu een voorsprong van 11 punten heeft op Cercle en opklimt in het klassement. Cercle volgt op zes punten van Waasland-Beveren dat thuis won van Sint-Truiden.