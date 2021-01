Zit het tegen KV Kortrijk wel een keertje mee voor Cercle Brugge?

Cercle Brugge zit in de hoek waar de klappen vallen, dat is al even geen understatement meer. De laatste overwinning van de hekkensluiter is al 11 wedstrijden geleden, 0-2 op het veld van Waasland-Beveren. Nu willen ze tegen de buren van Kortrijk oprukken in het klassement.

KV Kortrijk is dan weer een van de meest middelmatige ploegen van dit jaar in de Jupiler Pro League met 8 overwinningen, 9 nederlagen en 5 gelijke spelen. 6 op 6 pakken deden ze al dit seizoen, maar 9 op 9 niet. Het is voor coach Yves Vanderhaeghe elke wedstrijd afwachten wel gezicht zijn ploeg laat zien. Onderlinge statistieken KVK heeft net als Cercle Brugge al 27x gescoord dit seizoen, al heeft de doelman bij Cercle zich zes keer meer moeien omdraaien bij een tegendoelpunt. In de heenwedstrijd op Jan Breydel won KVK met 0-1 dankzij Faïz Selemani. De wedstrijd vindt plaats in het Guldensporenstadion, waar KVK zijn laatste 13 wedstrijden tegen Cercle winnend afsloot. KV Kortrijk De thuisploeg moet het rooien zonder geblesseerden Julien De Sart, Kristof D'Haene en Julien De Sart Ook Hannes Van Der Bruggen zal er niet bij zijn. De voormalige kapitein van De Kerels maakte de overstap naar Cercle Brugge maar mag daar niet in actie komen. Cercle Brugge Bij Cercle Brugge dus geen Van Der Bruggen maar wel de nieuwe Servische verdediger Strahinja Pavlovic. Die zorg ervoor dat Velkovski niet meer tot de 2-1-koppige selectie van Paul Clement behoort. Clement moet dringend punten gaan pakken met Cercle want de bazen uit Monaco kijken met argusogen naar de stand in de Jupiler Pro League. Pavlovic onmiddellijk in de 21-koppige selectie voor #KVKCer! 🟢⚫️ #levecercle pic.twitter.com/AVH3UrWahc — Cercle Brugge (@cercleofficial) January 22, 2021 https://banners.livepartners.com/click.php?z=77128





Volg KV Kortrijk - Cercle Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.