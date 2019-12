Trekt Cercle goede lijn door op het veld van KV Kortrijk?

Kerst is net voorbij, maar in de Jupiler Pro League moet iedereen nog één keer vol aan de bak. KV Kortrijk en Cercle wonnen allebei hun wedstrijd van afgelopen weekend en hopen dan ook met een goed gevoel de winterstop in te kunnen.

KV Kortrijk won afgelopen week van Union in de beker en van KAS Eupen in de competitie. Door die overwinning lijkt het degradatiespook helemaal verdwenen. Yves Vanderhaeghe zal waarschijnlijk weinig wijzigingen doorvoeren, maar Selemani viel wel prima in afgelopen weekend. De kans is dus groot dat hij start. De Cercle-spelers gingen op Kerst op afzondering om de wedstrijd tegen KV Kortrijk optimaal voor te bereiden. Na de 2-0 overwinning tegen SV Zulte Waregem heeft Bernd Storck dan ook weinig reden om te wisselen. Giulian Bianconé is geschorst en zal waarschijnlijk vervangen worden door Kylian Hazard op de rechterkant. Vermoedelijke opstellingen KV Kortrijk: Jakubech; Golubovic, Tuta, Kagelmacher, D’Haene; Van der Bruggen, De Sart, Azouni; Selemani, Ezekiel, Ocansey Cercle Brugge: Hassen; Ueda, Dabila, Panzo; Hazard, Hoggas, De Belder, Peeters, Coulibaly; Foster, Gory