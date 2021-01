KV Mechelen reageert sterk na opdoffer en pikt de draad weer op: 'Geoffke' toont de weg met cruciale rol in eerste helft

Neen, die nederlaag tegen Standard heeft KV Mechelen niet uit zijn lood geslagen. Het heeft de draad weer opgepikt na die eerdere 12 op 12 en diende Eupen zijn eerste nederlaag in vijf wedstrijden toe. Met dank ook alweer aan 'Geoffke' Hairemans, die een goal maakte en er eentje voorkwam.

Eupen oogde comfortabel aan de bal. Het ontbeerde de Panda's dan ook niet aan vertrouwen na een 10 op 12. Doelgevaar was er weliswaar niet bij. Ook niet bij KV Mechelen overigens, tot Shved zich na 25 minuten toch eens op gang trok en kon afdrukken. Defourny stopte het botsende schot, maar kon niet klemmen of naar de buitenkant duwen. Hairemans stond op de goede plek om de herneming van dichtbij binnen te tikken.

Geoffry Hairemans is dé man bij KV Mechelen de laatste weken: het was zijn vierde treffer in evenveel wedstrijden. En ook defensief ontpopte hij zich tot redder van Malinwa, dat aardig wat hoekschoppen moest prijsgeven. Telkens stond Peeters achter de bal en één keer was de 1-1 nabij bij een kopbal van Baby. Uitgerekend Hairemans kopte weg op de lijn.

Snel 2-0 na de koffie

Malinwa pakte zijn momenten: Walsh bracht kort na de pauze de bal voor doel, Mrabti knalde de 2-0 droog tegen de touwen. Eupen kwam in de eerste tien minuten van de tweede helft niet meer in zijn spel, maar geraakte nadien wel in de buurt van de gelijkmaker. Prevljak zette zich door, maar vond Thoelen op zijn weg. Een redding die deugd deed voor de doelman. Koch kopte de hieropvolgende hoekschop van kortbij op hem.

Meer leven in de brouwerij dus na rust. De volgende save van Thoelen liet niet lang op zich wachten. Hij 'las' de plaatsbal van N'Dri prima. De 2-1 hing nu dus wel in de lucht, maar de 3-0 evenzeer. Defourny gooide zijn lichaam in de strijd op de poging van Bijker. Hairemans kon hierna ook nog schieten, Heris kopte kort voor de lijn nog over.

De Camargo pikt zijn goaltje mee

KV Mechelen bleef wel zoeken naar dat doelpunt dat de bezoekers alle hoop zou ontnemen. Shved zonderde Schoofs af voor doel, diens afwerking was niet precies genoeg om Defourny te vloeren. De doelman van Eupen was kort nadien wel een derde keer geklopt. De Camargo kreeg zijn voet tegen de bal en dat was voldoende om de 3-0 binnen te tikken. Game, set & match: de winst was voor Malinwa.

