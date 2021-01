Doet KV Mechelen pijnlijke nederlaag vergeten of is Prevljak weer beslissend met zijn doelpunten?

Een belangrijk duel staat op het programma in Mechelen tussen twee ploegen die in hun laatste vijf matchen slechts één keer verloren hebben. Halen Malinwa en Eupen opnieuw een goed niveau of zit er weer een kentering aan te komen?

Het is vooral voor Mechelen een wedstrijd van belang, want ten slotte staat de ploeg van Wouter Vrancken nog altijd bij de laatste vier. Dankzij een 12 op 12 hadden de geelroden zichzelf wel wat ademruimte gegeven qua verschil in punten met de rode lantaarn en leek de trein vertrokken. Enkele dagen geleden oogde KVM dan weer vermoeid en ging het met zware 0-4-cijfers de boot in tegen Standard?

Was het een accident de parcours en zien we nu weer het echte KV Mechelen of volgt er na die goede reeks een terugval? Ook voor Eupen is het een seizoen van ups en downs, maar de Oostkantonners staan wel netjes in de middenmoot. Na een goede seizoensstart moesten ze op een gegeven moment toch achterom kijken. Eupen pakte in de voorbije vier duels echter 10 op 12, vooral dankzij de goals van Smail Prevljak.

Op Gustav Engvall moeten ze bij KVM niet meer rekenen dit seizoen. De Zweed gaat opnieuw onder het mes. Andere afwezigen langs Mechelse zijden zijn Storm, Bateau, Bushiri en Boni. Bij Eupen moeten ze het dan weer stellen zonder Poulain, Amat, Musona en Adriano.

Bij een overwinning van KV Mechelen krijg je 2,05 keer je inzet terug. Een gelijkspel levert 3,75 maal je inzet op en een zege voor Eupen zelfs 3,8 maal. Waag nu je kans bij BETFIRST en voorspel de uitslag van deze wedstrijd!