90+4 Wat krijgen we nog? Storm en nu ook Thoelen gaan op de bon!

90+3 In het tumult weten we nu niet hoeveel minuten er bij komen ...

90+1

Doelpunt van Nemanja Antonov



89

Lucas Bijker

Alexander Corryn



89 Krijgen we nog wat? We denken het eerlijk gezegd niet. Een corner voor Moeskroen nog eens, maar Thoelen bokst weg.

85 Boya acht zijn moment gekomen. Zijn schot zeilt zo hoog over dat het scorebord bijna kapot was. Het regent ondertussen nog wat harder.

82 Nu is het de ingevallen Tainmont die een kans weet te verkwanselen. Dat het nu nog altijd geen 0-3 is? Niet te begrijpen.

79 Daarnet Engvall en nu Van Damme, ook zij willen de 0-3 niet scoren. Enkel op die manier blijft er nog een beetje spanning in de match zitten, al is het toch duidelijk dat Moeskroen te weinig brengt.

76

Nikola Storm

Clément Tainmont



76 Storm en Engvall spelen het nog een keertje slecht uit, meteen het laatste wapenfeit voor die eerste.

73 Nog eens een hoekschop voor de thuisploeg, maar een makkelijke prooi voor de goalie van Malinwa. Zo gaat het niet voor vandaag zijn.

70 Moeskroen serveert wel erg flauw koffie, de bezoekers brengen met De Camargo een nieuwe naam om voor de 0-3 te gaan zorgen.

67

William Togui

Igor de Camargo



66 Ciranni laat zich hopeloos aftroeven door Storm, maar die trapt de dot van een kans uiteindelijk voorbij de tweede paal.

63 De bezoekers krijgen veel ruimte, maar spelen die voorlopig niet echt goed uit.

60

Benjamin Van Durmen

Jonah Osabutey



60 Een tweede wissel bij de thuisploeg, maar er zijn genoeg bleke spelers om eventueel te gaan wisselen ...

56 En nu Kaya alweer met een afgeweken schot in corner. Mechelen blijft toch min of meer baas.

55 Storm met een listig balletje richting Engvall, maar net iets te hard en zo weg kans.

52 Aan de overkant roert Moeskroen zich toch ook eens. Van Durmen trapt hoog over.

50 Een vrije trap van Kaya zoeft alles en iedereen voorbij en bijna in doel, daarna is er ook nog Storm met een verraderlijke bal voor Vasic.

46

Aleix García Serrano

Nemanja Antonov



47 Bijna opnieuw een vroeg doelpunt van de bezoekers, maar Storm tikt net niet hard genoeg door op Engvall en zo weg kans!

46 Bal rolt opnieuw in Moeskroen

Moeskroen heeft een berg te beklimmen.

46

Nathan De Medina

Nemanja Antonov



15:18 Rust in Moeskroen. KV Mechelen heeft alles onder controle door een heel vroege en heel late goal in deze eerste 45 minuten. Wat kan Moeskroen nu nog?



Rust

Moeskroen - KV Mechelen: 0-2



45+1

Doelpunt van William Togui

De opening op Storm op links is prima, daarna komt de voorzet. Engvall trapt nog tegen Vasic aan, maar aan de tweede paal kan Togui de 0-2 scoren. Meteen rusten na die fase!

45+1 We krijgen er nog een minuutje bij in deze eerste helft.

44 Bijker ging wild door op een Moeskroenspeler, maar had uiteraard helemaal de bal. Ciranni blijft even liggen, maar lijkt toch de rust te halen.

41 Krijgen we nog iets in deze eerste helft? Het is veel bijna en net niet.









38 We kabbelen stilaan richting rust. Echt genieten is het allerminst, al hebben die van Moeskroen in de tribunes alvast hun trommel gevonden.

34 KV Mechelen gaat veel druk zetten en dat levert tot jolijt van de supporters ook balbezit op, maar Bijker speelt de bal uiteindelijk opnieuw over de lijn.

31 Perica roerde zich tot twee keer toe, even was er appèl voor handspel en nu ook voor een fout op Boya, maar het koelt allemaal zonder blazen en strafschoppen.

28 Een vrije trap voor de bezoekers. Peyre kopt de voorzet uiteindelijk een half metertje naast de kooi van Vasic. Mag het iets meer zijn?

26 "Al wie niet springt, dat is een rat", hebben de fans van Malinwa er wel zin in.

23 Dubbelpas tussen Garcia en Olinga, maar het feest gaat niet door want het schot is gekraakt en meters over.

21 Plots KV Mechelen nog eens. De voorzet vanop links en Kaya kan er net bij, maar net niet genoeg om degelijk te kunnen koppen.

20

Gele kaart voor Fabrice Olinga



18 Even was er een vraag tot strafschop vanuit Moeskroen-hoek, maar Van Cleemput leek te duwen met de schouder en de ref wilde er sowieso niets van weten ...

15 Kwartiertje bezig, we zitten wat op onze honger na dat vroege openingsdoelpunt. De fans van Malinwa proberen de sfeer er in te houden.





12 Kaya speelt Engvall makkelijk in het straatje, maar Vasic kan de schuivende voorzet onderscheppen.

9 Van Durmen met een soort van voorzet, maar geen enkel probleem voor Thoelen.

7 En ook als we de fans horen lijkt KV Mechelen eerder een thuismatch dan een uitmatch te spelen ...

5 De thuisploeg moet nu komen natuurlijk, maar het is Mechelen dat voorlopig de tegenstander wegdrukt op hun helft.

2

Doelpunt van Joachim Van Damme

Mechelen snijdt als door de boter naar voren. De voorzet wijkt af en dan kan Van Damme helemaal alleen naar doel trappen, al wijkt ook zijn schot nog af! De bezoekende fans vroeg in extase!

1 De bal rolt in Moeskroen. Krijgen we een leuke jaarafsluiter?

1 Moeskroen-KV Mechelen: 0-0