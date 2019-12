KV Mechelen zet ambities richting play-off 1 kracht bij met zege bij onmondig Moeskroen

KV Mechelen heeft een zaakje gedaan in de strijd om play-off 1. Het boekte een belangrijke driepunter bij Moeskroen tegen onmondige Hurlus en heeft zo het jaar 2019 met een positieve noot weten af te sluiten.

Moeskroen wilde jaar goed afsluiten, Mechelen een zaakje doen met oog op play-off 1

Malinwa dodelijk aan begin en einde eerste helft via Van Damme en Togui

Zege komt na de pauze nooit in het gedrang, score had hoger kunnen oplopen

Antonov redt de eer in slotminuut, 1-2 is de eindstand in Moeskroen

Moeskroen en KV Mechelen wilden het jaar afsluiten met een leuke wedstrijd en een deugddoende driepunter richting de winterstage en de voorbereiding op de rest van het seizoen. Malinwa kon met een overwinning een goede zaak doen in de strijd om play-off 1.

Mechelen op de afspraak

Wouter Vrancken gaf vertrouwen aan de meeste mannen die afgelopen weekend de punten hadden thuisgehouden tegen KV Oostende: enkel Rob Schoofs kwam Jordi Vanlerberghe vervangen. Bij de thuisploeg was Campins geblesseerd, Pietrzak kwam in zijn plaats.

Opmerkelijk: geen coach Hollerbach op de bank van Moeskroen, want te ziek om de hele wedstrijd vanop de bank te leiden. Ook bij zijn spelers was de kerstkalkoen ogenschijnlijk iets te fel blijven liggen: al in minuut 1 lieten ze zich in slaap wiegen.

Een afgeweken voorzet kwam zo pardoes voor de neus van Van Damme, die met een afgeweken schot voor de 0-1 wist te zorgen. Moeskroen moest dus komen en deed dat ook, maar met 60% balbezit en vier corners spring je niet ver als je geen twee echte kansen bij elkaar speelt in 45 minuten.

Efficiëntie voor rust belangrijk

Tot overmaat van ramp voor Les Hurlus waren de uitbraken van de bezoekers wél snedig. Vlak voor de pauze leverde dat via Togui ook de 0-2 op, alweer na een afgeweken bal en een inzet van Engvall die Vasic nog kon wegduwen.

De Kakkers zo in een halve thuismatch nog voor de pauze op rozen. Het stelde hen in staat om na de koffie iets meer vrijuit te gaan spelen, al leverde dat niet meteen meer efficiëntie op - daarvoor waren de passen altijd net niet hard genoeg of iets te hard.

Nooit had je het gevoel dat het kon gaan spoken in Henegouwen. Daarvoor was de thuisploeg simpelweg te onmondig: een echte grote redding hoefde Thoelen niet te doen. En toch werd het nog even spannend, toen Antonov in minuut 90 de eer wist te redden met een knap doelpunt in de verste hoek. Verder dan de 1-2 kwam Moeskroen echter niet meer.