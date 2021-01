KAA Gent maakt indruk en boekt vlotte overwinning op het veld van OHL

KAA Gent heeft deze avond een vlotte overwinning geboekt op het veld van OHL. Het werd 0-3 na doelpunten van Mohammadi, Kums en Bukari. Door deze overwinning springen de Buffalo's naar de tiende plaats in het klassement.

KAA Gent begon sterk aan de wedstrijd en na zes minuten werden ze al beloond met een doelpunt. OHL kreeg de bal niet goed weg, waardoor Mohammadi kon uithalen. De bal verdween in het dak van het doel: 0-1.

De Buffalo's bleven de betere ploeg, maar OHL kwam ook af en toe gevaarlijk opzetten. De thuisploeg kwam er enkele keren dicht bij, maar eerst raakte Ngawa net niet bij een voorzet van Mercier en even later trapte De Norre in het zijnet. 0-1 was dan ook de logische ruststand.

Tweede helft

KAA Gent begon ook in de tweede helft uitstekend en opnieuw kwamen ze vroeg tot scoren. De tweede helft was nog geen vijf minuten bezig wanneer Kums een rebound naast Romo in doel kon koppen: 0-2.

Even later was de wedstrijd helemaal gespeeld. Kums, die een uitstekende wedstrijd speelde, zette Bukari alleen voor Romo en zo'n kans moet je de aanvaller niet geven. Hij legde de 0-3 dan ook mooi naast de doelman van OHL.

Toch gaf de thuisploeg nog niet op en kregen ze nog enkele gevaarlijke kansen. Eerst kopte Henry op Bolat en daarna probeerde de aanvaller het nog met een lob, maar de doelman van KAA Gent was niet te verschalken.

Met nog tien minuten te gaan moest Henry met een tweede gele kaart van het veld en veel kregen we dan ook niet meer te zien. 0-3 dus en dankzij deze overwinning springt KAA Gent naar de negende plaats in het klassement. OHL kon een uitstekende zaak doen, maar moet nu tevreden zijn met de zevende plaats.