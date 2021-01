OHL en KAA Gent sluiten vanavond 23ste speeldag af: bij winst springt OHL naar de derde plaats in het klassement

Vanavond staan OHL en KAA Gent tegenover elkaar in de Jupiler Pro League. Bij een overwinning kan OHL een enorme zaak doen in het klassement, want dan springen ze naar de derde plaats. Ook KAA Gent kan enkele plaatsen opschuiven als ze weten te winnen.





Volg OH Leuven - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.