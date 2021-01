Standard wint van Charleroi en springt naar de 4de plaats!

Voor de wedstrijd werd er vuurwerk afgestoken buiten het stadion door de supporters van Standard. Dit zette beide partijen aan tot een snelle start aan een hoog tempo. Die uiteindelijk winnend werd afgesloten door Standard.

1ste helft

Beide ploegen beginnen aan een hoog tempo en zetten veel druk naar voren. Dit resulteert in halve kansen van beide ploegen.

Een mooie aanval van Standard in de 13de minuut via Lestienne die de voorzet gaf richting nieuwkomer Klauss die score opende met het hoofd.

Charleroi brengt de stand op 1-1 na een schitterende aanval via Kayembe die de bal voorbrengt tot bij Fall. Deze trapt de bal in het dak van het doel en onhoudbaar voor Bodart. Een knappe aanval die loepzuiver werd afgerond.

In de 1ste helft werd Charleroi al gedwongen een vervanging door te voeren. Na een stevig duel was Rezaei hard neergekomen en werd vervangen door Nicholson.

Na de gelijkmaker nam Charleroi het heft in handen maar het was Standard dat zichzelf op voorsprong schoot. Lestienne met de goede pas richting Balikwisha die beheerst afwerkte. Zo stond de 2-1 op het bord in een leuke wedstrijd met een hoog tempo en snelle omschakelingen.

2-1 was de ruststand. Een evenwichtige partij waarin Standard het betere spel heeft en het meeste drang naar voren heeft. Charleroi was na de gelijkmaker even de betere ploeg maar verloor teveel de bal op het middenveld en gaf zo het initiatief aan Standard.

2de helft

Charleroi kwam gretig uit de kleedkamer en dit resulteerde in een paar kleine kansen via Nicholson en Morioka. Charleroi claimde een penalty na vermeend handspel van Siquet maar zowel de scheidsrechter als de VAR gaan er niet op in.

Op de eerste (halve) kans van Standard is het wachten tot de 58ste minuut. Lestienne op de counter via de linkerflank. Hij probeert Raskin of Klauss te bereiken maar zonder succes. Een Charleroi verdediger zat er goed tussen en zo kan Standard zijn voorsprong niet vergroten.

In de 67ste minuut scoorde Fall de gelijkmaker maar deze werd in eerste instantie afgekeurd vanwege buitenspel. De VAR bekijkt het doelpunt een aantal minuten en keurt het uiteindelijk goed. Zo stonden de bordjes terug in evenwicht.

Het spel ging op en neer zonder echt grote kansen van beide ploegen.

Tot in de 80ste minuut Muleka de bal kan onderscheppen bij Gillet. Deze gaat naar Amallah die de bal over de verdediging lopt en Muleka kan de bal binnenkoppen. Zo stond de 3-2 voorsprong voor Standard op het bord.

Met nog 5 minuten extra tijd kwam Penneteau tweemaal uit zijn doelgebied. De eerste maal stopte hij Muleka foutief af en kreeg hij geel. Een paar minuten later kreeg hij rechtstreeks rood na handspel buiten de grote rechthoek. Zo mocht Gillet nog één minuut plaats nemen onder de lat.

Slot

Er werd niet meer gescoord en zo wint Standard met 3-2. Standard zet zijn opmars verder en Charleroi is de enigste ploeg dat in 2021 nog geen punten heeft gepakt.