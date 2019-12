65 Een vrije trap van Mpoku is goed aangesneden, maar niemand kan bij de bal.

63

Gele kaart voor Vadis Odjidja



63

Duje Cop

Felipe Avenatti



61 Cop probeert het met een listig lobje, maar de bal gaat naast.

58 Eindelijk krijgen we nog eens een poging te zien. Vojvoda trapt over.

56

Gele kaart voor Roman Yaremchuk



55 Er is even geen voetbal meer te zien. Yaremchuk gebruikt in een discussie zijn elleboog en hij krijgt daarvoor een gele kaart.

54 Carcela gaat venijnig door op Mohammadi. Hij komt er vanaf zonder kaart.

53 Er valt weinig te beleven in de openingsfase van deze tweede helft. Beide ploegen zijn vooral zeer slordig.

46 Tweede helft begonnen!

Krijgen we nu wel doelpunten te zien?

21:18 Rust!

We gaan rusten met een 0-0 tussenstand.



Rust

Standard - KAA Gent: 0-0



45 Nog een enorme kans voor AA Gent net voor de rust. Mohammadi heeft een knappe actie in huis en hij krijgt de bal nog tot bij Yaremchuk. Hij trapt van dichtbij in de draai over.

38 Eindelijk nog eens AA Gent. David stuurt Depoitre de diepte in, maar de aanvaller trapt recht op Bodart.

34 Lestienne zet zich goed door, maar hij trapt op Kaminski.

31 Lestienne zit niet goed in de match. Hij geeft opnieuw een slechte pass.

30 David heeft pech. Yaremchuk legt de bal af aan de jonge aanvaller, maar de bal stuit nog net voor hij kan trappen.

28 Eindelijk nog eens wat opwinding. Cop kan net niet bij een voorzet.

19 Castro-Montes probeert het met een verre vrije trap, maar zijn schot gaat over.

15 Mijn woorden zijn nog niet koud of er is een kans voor AA Gent. Castro-Montes zet zich goed door, maar zijn schot gaat over.

14 AA Gent probeert het evenwicht te herstellen. Ze laten de bal rustig van voet tot voet gaan, maar een kans kunnen ze voorlopig niet creëren.

8 Standard is duidelijk de betere ploeg. Carcela trapt hard op Kaminski.

5 Lestienne laat meteen een enorme kans liggen!

Wat een kans voor de thuisploeg! Carcela omspeelt heel mooi zijn man en geeft de bal mee met Cop. De aanvaller steekt de bal tot bij Lestienne, maar hij mist onbegrijpelijk.

3 Daar is de eerste kans voor de bezoekers. David trapt de bal over het doel van Bodart.

1 Match begonnen tussen Standard en AA Gent!

Meteen een mooie kans voor de thuisploeg, maar Kaminski staat pal.

1 Standard-KAA Gent: 0-0