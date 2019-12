AA Gent boekt knappe overwinning op het veld van Standard na heerlijk doelpunt van Sven Kums

AA Gent heeft een knappe overwinning geboekt op het veld van Standard. Het werd 0-1 na een heerlijk doelpunt van Sven Kums. AA Gent staat zo even op de tweede plaats in het klassement.

De wedstrijd begon zeer aardig met enkele kansen voor Standard. Vooral Carcela had er veel zin in, want hij raakte altijd voorbij zijn verdedigers met enkele mooie bewegingen. Lestienne kreeg de beste kans, maar hij trapte onbegrijpelijk naast.

Daarna kwam AA Gent beter in de wedstrijd en ze waren vooral gevaarlijk via Castro-Montes. De rechtsachter trapte eerst net over het doel van Bodart en even later trapte hij een vrije trap naast.

Op het einde van de eerste helft waren er vooral veel slordigheden. De beste kans was nog voor AA Gent. Mohammadi had een knappe actie in huis en de linksachter kreeg de bal nog tot bij Yaremchuk, maar hij trapte in de draai net over het doel. 0-0 was dan ook de ruststand.

Tweede helft

In het begin van de tweede helft kregen we weinig voetbal te zien. De discussies laaiden bij momenten hoog op. Carcela ging stevig door op Mohammadi, maar hij kreeg geen kaart. Yaremchuk gebruikte dan weer zijn elleboog en het werd bestraft met geel.

Beide ploegen probeerden wel, maar het was te slorig en de laatste pass ontbrak. Vojvoda probeerde het dan maar van buiten de zestien, maar zijn schot ging hoog over. Castro-Montes kreeg voor AA Gent dan weer een vrije trap op een aardige plaats, maar ook zijn schot ging over.

Een kwartier voor het einde probeerde Standard een slotoffensief in elkaar te steken. Zowel Avenatti, Gavory als Cimirot kregen de bal echter niet tussen de palen.

Kums

AA Gent probeerde er iets tegenover te zetten en met succes. Depoitre schermde de bal goed af waardoor Kums kon uithalen van buiten de zestien. Zijn knal vloog in de winkelhaak: 0-1.

Daar bleef het ook bij. Dankzij deze zege springt AA Gent over Antwerp naar de tweede plaats. Antwerp speelt morgen nog wel tegen Anderlecht. Standard laat dure punten liggen en volgt nu al op veertien punten van leider Club Brugge.