Thorup waarschuwt zijn team voor trip naar Sclessin: "Inbreng van hun supporters is niet te onderschatten"

Morgen staat een topper op het programma op "Boxing Day". Standard neemt het namelijk thuis op tegen AA Gent. Jess Thorup waarschuwt zijn spelers alvast voor de moeilijke verplaatsing.

De trainer van AA Gent gaf meer uitleg op de persconferentie. "Standard is een goede ploeg. Ze hebben veel kwaliteiten. Ze zoeken het randje op en de inbreng van de supporters is niet te onderschatten", staat te lezen in Het Laatste Nieuws.

Thorup legt uit dat zijn ploeg mentaal sterk moet zijn. "Er zullen momenten komen dat we onder druk staan en dan moeten we mentaal sterk zijn. We mogen ons ook niet te veel focussen op Standard. We moeten ons eigen spel spelen."

Club Brugge

De trainer geeft ook zijn mening over Club Brugge. "Het is een zeer sterke ploeg. Ze hebben op een hoog niveau gespeeld. Ik hoop uiteraard dat wij hen het vuur aan de schenen kunnen leggen. We zijn gegroeid als team."