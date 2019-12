Milosevic straft blunder van Schmidt af en schenkt Waasland-Beveren zes punten ademruimte

De laatst match van het jaar leverde Waasland-Beveren drie gouden punten op in de degradatiestrijd. Milosevic strafte een fout van Schmidt genadeloos af en door het puntenverlies van Cercle Brugge hebben de Waaslanders nu een bonus van zes punten op de rode lantaarn.

Vier dagen na hun vorige match stonden STVV en Waasland-Beveren met vertrouwen op het veld. De Kanaries zetten een sterke prestatie neer tegen Antwerp en de thuisploeg boekte tegen Standard zijn derde seizoenszege. Op dat elan wilden beide clubs verdergaan op speeldag 21 en het nieuwe jaar en de winterstage induiken.

Na een studieronde van net geen kwartier testte Suzuki de thuisspelende doelman voor het eerst en Koita volgde meteen zijn voorbeeld. De afstandsschoten volgden elkaar daarna snel op, maar Pirard en Schmidt deden wat ze moesten doen of hoefden niet in te grijpen. De schoten waren onder meer van Acolatse, Koita en Milosevic.

Schmidt de schlemiel

Badibanga probeerde het vervolgens van ver en had even weinig succes als zijn voorgangers. Schmidt keerde het schot, maar liet de bal door de stuit en het gladde veld glippen. Milosevic, tot dan toe nog geen bal goed geraakt, maakte zijn simpelste goal van het seizoen voor de Waaslanders. Nu ja, het was ook nog maar zijn tweede.

Balongo betaalde de prijs voor zijn onzichtbare eerste helft en bleef in de kleedkamer. Inter-huurling Colidio kreeg 45 minuten om zich te bewijzen en kon al na 10 minuten op het scoreblad staan. Een afgeweken voorzet belandde voor zijn voeten, maar Vukotic keerde de Argentijn zijn schot met een ultieme sliding.

De bezoekers gingen op zoek naar de gelijkmaker, met het risico om tegen een counter aan te lopen. De Wase Leeuwen verdedigden met een enorme verbetenheid. Zo vierde Vukcevic een gelukte sliding alsof hij zelf gescoord had. Op de tegenaanval waren ze dan weer niet nauwkeurig genoeg.

De thuisploeg gaf weinig kansen meer weg en hield de 1-0 tot aan het laatste fluitsignaal vast. Door de nederlaag van Cercle Brugge bedraagt de kloof van W-B op de rode lantaarn zes punten. Eindelijk ademruimte voor de Waaslanders, die tot op zes punten van STVV naderen.