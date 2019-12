Tekent Waasland-Beveren tegen STVV voor eerste 6 op 6 van het seizoen?

Waasland-Beveren en Sint-Truiden staan tegenover elkaar in hun laatste 90 competitieve minuten van het seizoen. Beide clubs kenden niet de beste tweede helft van het jaar en willen 2020 induiken met een positief gevoel.

Voor Waasland-Beveren zijn de drie punten nog iets harder nodig dan voor de bezoekers. De voorsprong op rode lantaarn Cercle Brugge, die ook om 14u30 speelt (tegen Kortrijk), bedraagt amper drie punten. Een eerste 6 op 6 van het seizoen voor de Wase Leeuwen zou dus zeer welgekomen zijn.

In de heenronde hield STVV in extremis nog een puntje thuis na een vluchtschot van Teixeira en afgelopen weekend slikten de Kanaries nog een gelijkmaker in de toegevoegde tijd tegen Antwerp. De laatste Truiense zege dateert van de 1-2 op Genk.

Selectienieuws Waasland-Beveren: Jackers, Dierckx, Gamboa, Wiegel en Emmers zijn niet fit voor de wedstrijd.

Selectie STVV:

