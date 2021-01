"We waren niet goed genoeg en moeten dat snel rechtzetten": Nieuwe kans tegen nieuwe promovendus

In de Jupiler Pro League staan zondag nog vier pittige duels op het programma, alvorens we opnieuw aan midweekvoetbal ons wagen. In Waregem zal het opnieuw ploeteren worden, zoveel is nu al duidelijk.

Het veld aan de Gaverbeek? Dat ziet er echt niet uit. En na de match van donderdag tussen Essevee en OH Leuven gaat het er niet beter op geworden zijn. Maar: zondag wacht met Beerschot al die andere promovendus. Seck geschorst Bij Essevee zijn Van Hecke, Chory en Zarandia nog steeds geblesseerd. Ook Sylla is er niet bij, Colassin en Nikos Kainourgios zitten wel in de selectie. Seck slikte dan weer zijn vijfde gele kaart tegen de Leuvenaars en mist zo het duel tegen Beerschot. Beerschot gaat op zoek naar zijn eerste punten sinds het vertrek van Hernan Losada. Wil het mee zijn met het peloton, dan wint het maar beter op bezoek bij een van de slechtste ploegen in eigen huis. Sowieso wordt het spannend. Essevee is in eigen huis lichte favoriet, een gokje op de bezoekers kan bijna drie keer je inzet opleveren bij BetFIRST!

Zulte Waregem wint Gelijk Beerschot wint 65.53% 21.54% 12.93% Populairste 2-1

(119x) 1-1

(60x) 2-0

(51x) Vergelijking Positie 11 9 Punten 30 30 Gewonnen 9 9 Verloren 10 10 Gescoorde doelpunten 34 42 Doelpunten tegen 38 48 Gele kaarten 38 45 Rode kaarten 2 1 Onderlinge duels gewonnen 0 0 1 16/08 16:00 Beerschot 3-1 Zulte Waregem





Volg Zulte Waregem - Beerschot live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.