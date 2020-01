Anderlecht-Club Brugge: zijn de niveauverschillen kleiner geworden?

Omstreeks 19u50 zullen we weten of Anderlecht zich nog illusies mag maken over play-off 1. In de twee vorige confrontaties dit seizoen met Club Brugge werden ze weggeblazen. Is er intussen iets veranderd?

We zouden zeggen, ja. Op dit moment heeft Anderlecht geen enkele centrumspits meer over. Nacer Chadli zal weer moeten gaan depanneren, maar hij hoopt deze keer toch wel wat bruikbare ballen in zijn buurt te zien komen. Antoine Colassin (18) zal waarschijnlijk wel op de bank zitten, maar of hij zijn debuut tegen Club gaat maken...

Wel goed nieuws: Vincent Kompany is nog steeds fit en liet de voorbije matchen zien dat hij op niveau gewoon de beste in België is. Nu nog zijn middenveld aan de praat krijgen. Want daar zijn ze op zoek naar een aanvallende middenvelder die het verschil kan maken. Michel Vlap krijgt waarschijnlijk nog eens zijn kans.

Bij Club Brugge halen ze de schouders op. Het loopt nog steeds allemaal op rolletjes. Amper geblesseerden en ook Krépin Diatta kunnen recupereren... Club kan in zijn sterkste opstelling aantreden in het Lotto Park. Komen ze deze keer dan in de problemen? We zien het rond 18u...

Weet u dat een gokje op Anderlecht - in eigen huis nota bene - u al 4,5 keer uw inzet kan opleveren? Ja, Club Brugge is de favoriet in het Lotto Park!