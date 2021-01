Beerschot en KV Kortrijk blijven steken op troosteloos gelijkspel

Beerschot en KV Kortrijk hebben deze avond 0-0 gelijkgespeeld. Een wedstrijd om snel te vergeten, want er waren amper kansen te noteren voor beide ploegen. Ze schieten allebei ook weinig op met één punt.

De heenwedstrijd was misschien wel de wedstrijd met het meeste spektakel tot nu toe in de Jupiler Pro League dit seizoen. Het werd toen 5-5 en dus hoopten we ook nu op veel doelpunten. Het zou echter het tegenovergestelde worden van de heenwedstrijd.

Zowel Beerschot als KV Kortrijk lieten in de eerste helft zeer weinig zien. De beste kansen waren voor de bezoekers, maar er waren weinig schoten binnen de palen. Toch had Vanhamel één keer een schitterende redding nodig op een ongelukkige deviatie van Prychynenko. 0-0 was dan ook de logische ruststand.

Tweede helft

Hetzelfde beeld in de tweede helft. KV Kortrijk probeerde wel, maar Beerschot hield het goed gesloten. Toch had Vanhamel na zo'n 10 minuten opnieuw een uitstekende redding nodig. Deze keer was Jonckheere er dicht bij met een kopbal.

Bij Beerschot brachten ze Tissoudali erin en het leek toch voor iets meer dreiging te zorgen van de thuisploeg. Ilic moest alles uit de kast om een hoekschop van Holzhauser uit zijn doel te houden. Even later kon de Oostenrijker de doelman van de Kerels opnieuw aan het werk zetten, maar Ilic ging goed plat.

Een slotoffensief kregen we van beide ploegen niet echt te zien en dus eindigde de wedstrijd zoals het begon: 0-0. Door het punt staat Beerschot nu op de achtste plaats, terwijl KV Kortrijk tevreden moet zijn met de dertiende plaats.