Antwerp speelt bijna volledige wedstrijd met tien man, maar mag toch de drie punten mee naar huis nemen

Antwerp heeft deze middag gewonnen op het veld van Cercle Brugge. Het werd 1-2. Cercle Brugge kwam vroeg op voorsprong dankzij Hoggas, maar Refaelov en De Sart scoorden daarna voor de bezoekers. Antwerp speelde 80 minuten met tien man na een rode kaart voor Hoedt.

De wedstrijd begon met een blitzstart voor Cercle Brugge. Hazard ging na nog geen minuut neer in de zestien na een fout van Buta. Boterberg wees naar de stip en Hoggas trapte de penalty goed binnen: 1-0.

Het ging van kwaad naar erger voor Antwerp, want enkele minuten later kon De Belder alleen op doel afgaan. Wesley Hoedt moest aan de noodrem gaan hangen en hij kreeg daarvoor een rode kaart. Antwerp moest dus nog 80 minuten met zijn tienen verder.

Refaelov

Toch scoorden ze vrij snel de gelijkmaker. Arslanagic was goed mee opgeschoven en bracht de bal voor het doel. Mbokani won het duel en kopte de bal knap terug tot bij Refaelov. De aanvallende middenvelder was er als de kippen bij om de 1-1 binnen te duwen.

Daarna had Cercle Brugge wel de controle over de eerste helft, maar buiten nog enkele kleine kansen voor Hazard en De Belder konden ze geen gevaar meer stichten. 1-1 was dan ook de ruststand.

Tweede helft

De eerste kans in de tweede helft was voor invaller Eppel, maar hij trapte de bal net naast het doel van Bolat. Aan de overkant was het wel raak. Donsah ging in de fout en De Sart was er als de kippen bij om de bal staalhard van buiten de zestien in doel te trappen.

Cercle Brugge was daarna de betere ploeg, maar de kansen wilden er niet in. Ook Antwerp kwam nog dichtbij, maar De Laet en Mbokani kregen de bal niet tussen de palen.

Antwerp hield stand en mag de drie punten dus mee naar huis nemen. Cercle Brugge blijft, ondanks een goede wedstrijd, met lege handen achter en moet nu al 7 punten achtervolgen op de voorlaatste in de stand, KV Oostende.