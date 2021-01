OH Leuven bedankt doelman Romo voor puntje in Charleroi

Charleroi is er niet in geslaagd om in eigen huis te winnen van OH Leuven. De thuisploeg kwam zelfs eerst op achterstand maar kon in de tweede helft gelijkmaken. Vooral doelman Romo kon zijn ploeg behoeden van een verlies.

Charleroi baas in openingsfase

Charleroi begon als beste ploeg aan het duel. De troepen van Belhocine wilden wat goedmaken na een slechte reeks van 0 op 15. Gholizadeh en Kayembe toonden zich meteen in de openingsminuut maar konden de Carolo's niet op voorsprong brengen.

© photonews

Enkele minuten later was het bijna zover na een misverstand achterin bij OH Leuven. Jemelka wou een bal terugkoppen op zijn doelman maar had niet gezien dat die zelf al richting de bal aan het opschuiven was waardoor de kopbal voorbij zijn doelman ging. Gelukkig voor Jemelka strandde de bal een metertje voor de ijn en rolde hij er niet in.

Toch OHL dat eerst scoort

De eerste grote kans voor OH Leuven was wel meteen raak. Schrijvers moest vanop de linkerkant komen en zette de bal voor richting Allemeersch. Voor de centrale spits was de bal net te hoog maar aan de tweede paal kon Sowah wel binnenduwen. Een beetje tegen de gang van het spel in maar hij telde evengoed.

© photonews

Charleroi was toch een beetje onder de indruk van die verrassende koude douche en OH Leuven kwam beter in de wedstrijd. Doelman Descamps moet uitpakken met goede reddingen op pogingen van Sowah en Allemeersch.

Geblesseerde Mercier doet wedstrijd kantelen

Marc Brys moest tijdens de rust een noodgedwongen wissel utivoeren. Kapiten Mercier ondervond te veel last na een ingreep van Gillet in de eerste helft en bleef in de kleedkamer.

Dat liet zich opmerken in de creativiteit van OH Leuven maar ook de druk van Charleroi zorgde ervoor dat de wedstrijd kantelde.

Bij Charleroi kreeg de ingekomen Rezaei de eerste kans maar hij trapte over, even later werd spitsbroer Nicholson gestopt door een goed uitgekomen Romo.

Op het uur moest Romo zich toch gewonnen geven. Een vrije trap van Dessoleil aan de rand van de 16 verdween via de paal in doel. Een verdiende gelijkmaker voor de Zebra's.

© photonews

Romo vs Gholizadeh

Charleroi nam geen genoegen met een punt en wou voor de overwinning gaan maar een uitstekend keepende Romo kon de thuisploeg telkens een doelpunt ontzeggen. Tot grote frustratie van Golizadeh, die meermaals de Leuvense doelman op zijn pad vond. De mooiste redding was ongetwijfeld die op een plaatsbal van de Iraniër die Romo prachtig uit zijn doel kon zweven.

Ook de ingevallen Lukas Teodorczyk kwam niet tot scoren. Ook hij vond Romo op zijn pad richting de winning goal. In de allerlaatste seconde moest hij met zijn voet ook nog Guillaume Gillet van een doelpunt houden.