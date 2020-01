AA Gent begint 2020 foutloos en boekt dankzij Jonathan David meteen een thuiszege tegen Moeskroen

AA Gent is uitstekend aan 2020 begonnen. De Buffalo's namen het op tegen Moeskroen en wonnen uiteindelijk al bij al vrij vlot met 3-1. Jonathan David nam de laatste twee doelpunten voor z'n rekening.

Jess Thorup moest het bij AA Gent doen zonder de geblesseerde Roman Yaremchuk. Giorgi Kvilitaia kwam in zijn plaats in de basis. Verder zat nieuwkomer Sulayman Marreh voor het eerst op de bank. Bij Moeskroen keerden de geblesseerden Dimitri Mohamed en Jean Butez terug.

AA Gent begon goed aan de eerste helft en had meteen het openingsdoelpunt beet. Giorgi Kvilitaia stuurde Laurent Depoitre de diepte in en die liet Butez kansloos achter. Moeskroen herstelde wel en kwam via de aalvlugge Fabrice Olinga enkele keren goed opzetten. Gent ging uiteindelijk wel met een 1-0 voorsprong de rust in na een vrij povere eerste helft.

David wist doelpunt Osabutey uit

Na de pauze begon Gent eigenlijk beter, maar moest het toch de gelijkmaker slikken. Pietrzak zette uitstekend voor en Osabutey maakte gelijk. Gent ging met de ingevallen Bezus vervolgens op zoek naar het verlossende doelpunt en vond dat 20 minuten voor tijd. Odjidja kwam oog in oog met Butez en behield goed het overzicht. De inlopende David maakte er zo 2-1 van.

Enkele momenten later was David weer aan het feest wanneer hij een voorzet van Mohammadi kon afwerken. Gent begint 2020 zo uitstekend met een thuiszege tegen zwarte beest Moeskroen en staat nu alleen tweede. Daar kan Antwerp op zondag wel nog bijkomen.