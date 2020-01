Kan AA Gent 2020 beginnen met een nieuwe thuiszege tegen 'zwarte beest' Moeskroen?

AA Gent gaat zaterdagavond op zoek naar zijn eerste thuiszege van 2020 tegen Moeskroen. De Buffalo's hebben een overwinning nodig om mee te blijven draaien aan de top van het klassement.

AA Gent heeft het de laatste tijd bijzonder moeilijk met Royal Excel Moeskroen. Van de laatste vijf wedstrijden wonnen Les Hurlus er vier. Vorig seizoen ging Moeskroen nog winnen in de Ghelamco Arena onder impuls van Manuel Benson en Taiwo Awoniyi.

Jess Thorup moet het wel doen zonder de geblesseerde Roman Yaremchuk, nieuwkomer Sulayman Marreh is er wel meteen bij. Verder zitten ook Giorgi Chakvetadze en youngster Dylan Mbayo in de selectie. Moeskroen haalde in januari nog geen nieuwe spelers en dus zal Bernd Hollerbach het moeten doen met dezelfde spelers als in 2019. De Duitse coach is er door ziekte wel zelf niet bij, hij wordt normaal gezien vervangen door zijn assistent Dennis Schmitt.

