Gent wist heerlijke treffer STVV in absolute slotminuut uit, maar Buffalo's schieten weinig op na teleurstellende pot

Een bezoekje aan de Ghelamco Arena op een woensdagavond om 21 uur met vriestemperaturen? Vele fans van Gent die niet eens zo ontevreden zullen geweest zijn het van thuis te moeten hebben volgen, want genieten was het niet voor het eerst dit seizoen allerminst.

AA Gent had na een mindere reeks met 2 op 12 op zondag overtuigend gewonnen bij OH Leuven en kon zo eindelijk eens een beetje naar boven kijken. Dan moest het in eigen huis wel STVV afhouden, dat weliswaar verloor in het weekend maar onder Peter Maes aan een knappe 15 op 21 zat.

Heerlijke openingsgoal

Vanhaezebrouck bracht met Plastun in de plaats van Ngadeu een nieuwe naam tussen de lijnen, terwijl Maes met Lavalée, Caufriez en Colidio voor drie nieuwe pionnen zorgde in ruil voor de getransfereerde Garcia, de geschorste Konaté en Brüls.

Vooral Colidio zou zich laten opmerken, door halfweg de eerste helft op prinsheerlijke wijze de 0-1 in het dak van het doel van Sinan Bolat te laten verdwijnen. Het was een heerlijke treffer, maar vooral een erg zeldzaam hoogtepunt in een verder teleurstellende pot voetbal.

Gent had de dominantie en het balbezit, STVV had de bus van minuut 1 geparkeerd en de vroege voorsprong hielp hen enkel nog meer in de patstelling. Aan de Buffalo's om het te proberen openbreken dus en dat lukte maar erg matig.

Erg matige pot voetbal

Roman Yaremchuk had wel kunnen scoren voor de pauze, na een prima voorzet van Castro-Montes, maar hij tikte van dichtbij te zwak op Schmidt: 0-1 bij de koffie, of in de Ghelamco Arena soep. We moeten zeggen: die soep voor de pers is al een heel seizoen lekker vers en van een constant hoog niveau.

Op het veld is het daarentegen al een hele tijd eerder met pieken en dalen dan met een hoge constante. Niet veel ... soeps ook. Na de pauze moest Bolat eerst Suzuki van de 0-2 houden en toonde Yaremchuk andermaal te weinig daadkracht voor de doelmond.

Met Depoitre bij de rust en Niangbo en Malede rond het uur had Vanhaezebrouck extra aanvallende en frisse krachten tussen de lijnen gegooid. Ook dat mocht echter nauwelijks baten. De ontstellende thuisreputatie van Gent kreeg zo ook tegen STVV een vervolg, zo leek het wel. Tot in de allerlaatste minuut een vrije trap niet wegraakte bij STVV en Depoitre met wat hulp van doelman Schmidt de 1-1 op het bord bracht.