Gouden Stier Paul Onuachu leidt KRC Genk voorbij Zulte Waregem

KRC Genk vond 45 minuten lang geen gaten in de stugge Waregemse defensie. Doelpunten van Paul Onuachu vlak voor en vlak na rust legden de wedstrijd in een beslissende plooi. Ito vergrootte de voorsprong. Na de eerredder van De Bock maakte Bruno het nog even spannend, maar Genk won verdiend met 3-2.

Zulte Waregem, dat zonder Dury (quarantaine) afreisde naar de Luminus Arena, stond goed en erg compact. Met vier verdedigers en Marcq als Seck als controleurs vond KRC Genk geen gaten in de vijandige defensie. Toma zette al vroeg in de wedstrijd Bostyn aan het werk, maar voor het overige bleef het bij veel balbezit en steriel meesterschap van KRC Genk.

Bij de Limburgers zat Bongonda overigens op de invallersbank. De flitsen van Theo waren de laatste weken zeldzamer geworden, John van den Brom gunde hem -uitgerekend tegen zijn ex-club- rust. Hoe dan ook lag het tempo te laag om Essevee uit verband te spelen. Niet toevallig kwam dreiging uit hoekschoppen, maar Onuachu kopte tot twee keer toe naast op aangeven van Heynen.

Zulte Waregem speelde in het eerste bedrijf in balbezit niets klaar, maar toch werd het een keer heel warm. Munoz maaide Kainourgios (onvrijwillig) onderuit. De VAR riep Boucaut, die liet betijen, naar het schermpje, maar de ref bleef bij zijn initiële standpunt: geen strafschop.

Deze wedstrijd had een touch of genius nodig om opengebroken te worden, en die kwam er in de slotminuut van de eerste helft. Ito stuurde Munoz met een schitterend hakje (déjà vu) in het straatje. De energieke Colombiaan legde klaarkijkend breed, waar Onuachu op de afspraak was om nummer 21 tegen de netten te schuiven. Opluchting voor van den Brom, domper voor Simons en De fauw.

Drie keer is scheepsrecht

Wat zal Francky Dury gevloekt hebben in zijn huiskamer. We waren nog maar enkele minuten ver in de tweede helft wanneer Onuachu voor de derde keer vrij mocht koppen na een hoekschop. Deze keer nam de Nigeriaan de voorzet van Heynen wel degelijk in ontvangst. Een buffelstoot, Bostyn volslagen kansloos. Onbegrijpelijk dat Seck de dubbele meter van KRC Genk daar helemaal uit het oog verloor.

Damien Marcq zette Vukovic aan het werk met een spectaculaire omhaal, maar de Australiër stond goed op te letten. Zulte Waregem dicht bij de 2-1, maar het doelpunt viel nog geen minuut later aan de overzijde. Uronen knalde op de paal, in de herneming diende Ito vanuit een scherpe hoek de doodsteek toe. Drie-nul, boeken toe.

Zulte Waregem maakte zich toen al lang geen illusies meer. Toch viel de eerredder -letterlijk- uit de lucht. De Bock schoot via een Genk lichaam in doel. Boucaut zag geen graten in een voorafgaande duw van Bruno.

John van den Brom maakte van de gelegenheid gebruikt om sterkhouders Heynen en Ito naar de kant te halen. Toch werd het nog vijf minuten zwoegen voor KRC Genk. Na hands van Cuesta ging de bal op de stip, die door Bruno feilloos werd omgezet.

Zo maakte KRC Genk het zichzelf nog onnodig lastig, maar de verdiende zege van de Limburgers kwam niet meer in het gedrang. Een eerste driepunter sinds 6 januari zorgt ervoor dat KRC Genk weer over Antwerp naar plaats twee in het klassement springt. Zaterdagnamiddag volgt de utiwedstrijd bij KV Mechelen. Zulte Waregem blijft achter met nul op negen. Zondag ontvangt Essevee revelatie KV Oostende.