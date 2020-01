Het venijn zat alweer in de staart: invaller Avenatti zorgt voor zoveelste gouden punten Standard

KV Mechelen en Standard hebben 2020 in de Jupiler Pro League afgetrapt met een doelpuntenrijke en best wel interessante wedstrijd. Waarbij het venijn in de staart zat, niet voor het eerst dit seizoen.

KV Mechelen begon als nummer zes aan 2020, Standard stond een plaatsje en een puntje hoger in de rangschikking. Voor beide ploegen was het dus meteen alle hens aan dek met oog op een stekje in play-off 1.

Gepuzzel

Wouter Vrancken moest schuiven op zijn middenveld, want Schoofs was geelgeschorst en Van Damme is enkele weken buiten strijd. Vranckx en Vanlerberghe mochten de honneurs waarnemen. Bij de Rouches was Mpoku ziek, Oulare moest voorin Emond doen vergeten.

Standard kwam het stevigst uit de startblokken en domineerde eigenlijk de volledige eerste helft. De enige echte kans die De Camargo kreeg kwam er na dom balverlies van Laifis, verder waren het de Rouches die de thuisploeg tegen de muur plakten.

Match met vele gezichten

Die leken alsnog met 0-0 de rust te gaan halen, omdat Bastien, Lestienne, Carcela en co ook niet al te veel daadkracht en efficiëntie hadden laten zien. Tot vlak voor de koffie Amallah wel veel tijd kreeg om een bal aan te nemen in de grote rechthoek en knap voorbij Thoelen te poeieren: 0-1 vlak voor rust.

Het inspireerde Malinwa om veel scherper uit de kleedkamers te komen. En dat rendeerde ook meteen: een voorzet vanop rechts werd door De Camargo knap binnen gekopt. Daarna ging het spel enkel maar meer op en neer, met kansen aan beide kanten.

Een zondagsschot van Carcela zorgde voor een nieuwe voorsprong voor Standard, twee minuten later wist De Camargo voor de tweede keer de bordjes gelijk te hangen. Een zenuwslopend slot van de wedstrijd kwam er op die manier aan.

Standard pakte in de slotfase dit jaar al tien punten extra op 21 speeldagen, dus dan is en blijft het opletten tot de laatste minuten. En toch: de ingevallen Avenatti kreeg plots een bal in de voeten geworpen en kon zo van dichtbij voor twee dure extra punten zorgen. De Rouches naderen zo voorlopig op het peloton op de tweede plek.