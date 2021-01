Merveille Bokadi verpest Oostends feestje in de toegevoegde tijd!

Standard kwam op het veld van KV Oostende zoeken naar hun volgende drie punten. In de heenwedstrijd verloren ze hun kapitein, Zinho Vanheusden, die na contact met Gueye zwaar geblesseerd raakte. De Kustboys waren al 2 maanden ongeslagen in eigen huis. Een trend die ze duidelijk wilden verderzetten.

Standard kwam op het veld van KV Oostende zoeken naar hun volgende drie punten. In de heenwedstrijd verloren ze hun kapitein, Zinho Vanheusden, die na contact met Gueye zwaar geblesseerd raakte. De Kustboys waren al twee maanden ongeslagen in eigen huis. Een trend die ze duidelijk wilden verderzetten.

De wedstrijd begon aan een hoog tempo. De thuisploeg zette druk, maar de juiste keuzes misten nog. Maar niet lang want amper acht na de aftrap zagen we al een eerste doelpunt. Fashion Sakala, de man in vorm bij Oostende, trapte zijn tiende van het seizoen tegen de netten. Bataille zorgde voor de assist.

Standard op achtervolgen

Standard werd duidelijk wakkergeschud. Zo vroeg moeten achtervolgen, daar hadden ze bij de Rouches duidelijk niet op geanticipeerd. Bastien probeerde het dan maar via het centrum en legde af op Siquet. Uiteindelijk geen gevaar maar wel een hoekschop voor de bezoekers. Ook die leidde tot geen goal. Verder zagen we in de eerste helft weinig kansen. Standard kwam wel iets meer aan de bal, maar de verdediging van Oostende stond goed in positie en kwam niet in de problemen.

Standard zocht maar vond ook in de slotminuten van de eerste helft geen oplossing op de defensie van KVO. Cimirot speelde Muleka nog aan maar die kwam net te laat om de voorzet aan te tikken. Ook aan de overkant werd het nog even spannend. Gueye knalde de bal richting doel, Bodart kon nog net voor de redding zorgen! Zo ontsnapte Standard aan een dubbele achterstand maar moeten ze toch met 1-0 gaan rusten.

© photonews

Tweede helft

Mbaye Leye besloot om in te grijpen in de tweede helft. Hij gooide Amallah en Klauss in de strijd. Die braken door het centrum. Amallah zag zijn schot nog gered worden door Hubert maar Balikwisha stond klaar om de rebound tegen de netten te tikken! Na amper één minuut in de tweede helft moest KVO haar voorsprong alweer indienen.

Tempo

Het tempo begon na een kwartier in de tweede helft wisselvallig te worden. Beide ploegen zetten druk maar we zagen ook veel foutjes langs beide kanten. Maar er hing een kans in de lucht. En die had man in vorm, Fashion Sakala, gezien! Cimirot ging de mist in op een lange bal. Sakala twijfelde niet en met zijn tweede van de avond zetten hij Oostende opnieuw op voorsprong!

Naar het einde van de wedstrijd toe probeert Standard het nog met een slotoffensief. Lestienne trapte voorlangs en een kopbal na een hoekschop van Dusenne ging naast. Uiteindelijk kreeg Standard nog een vrije trap op een interessante plaats. Lestienne probeerde onder de muur door te trappen maar uiteindelijk kan niemand bij de Rouches de bal nog tot in doel krijgen.

Merveille Bokadi verpest Oostends feestje!

KV Oostende leek de zege binnen te hebben, maar een wedstrijd duurt nu eenmaal tot het eindsignaal. Dat zullen ze aan de kust geweten hebben want diep in de extra tijd maakt Merveille Bokadi er nog 2-2 van. De ploegen delen in de punten.