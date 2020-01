Waasland-Beveren steekt dramatisch KV Oostende voorbij in de stand

Waasland-Beveren scoorde na drie minuten en zette zich daarna in egelstelling. Het volstond om een onmachtig en bij momenten dramatisch KV Oostende af te houden en hen voorbij te steken in de stand.

De wedstrijd tussen de nummer 14 en 15 in de stand was bijzonder belangrijk voor de degradatiestrijd. Beiden wantrouwen immers Cercle Brugge dat deze winter al een paar versterkingen ging halen en waar ook ene Bernd Storck T1 is. Die heeft nu genoeg tijd gekregen om zijn plan op poten te zetten en vorig seizoen was bij Moeskroen al te zien wat een invloed die kan hebben.

Vroege goal

Voor Waasland-Beveren begon de wedstrijd perfect. Balverlies van Oostende en Badibanga stuurde Milosevic het straatje in. Ondoa had geen schijn van een kans. 0-1 na drie minuten. Dan weet je wat er gaat gebeuren: de bezoekers kropen met z'n allen achter de bal en lieten Oostende lekker knoeien in de zone van de waarheid.

Want KVO geraakte er niet door, ondanks de twee sterke spitsen Sylla en Akpalla. Het snufje creativiteit waar Sakala en Boonen voor moesten zorgen, ontbrak. Knokken en harken, maar amper één vlotte aanval te zien, terwijl Waasland-Beveren hen toch de bal liet. Een gebrek aan creativiteit, dat tijdens deze mercato door de financiële problemen waarschijnlijk niet meer opgelost gaat geraken. Palaversa was koning in het rijk der blinden.

Verloren geld

Geen enkele lijn was er te bespeuren in het spel van Oostende. Wat hebben die mannen op stage uitgestoken? Als je het zo zag was het verloren geld, dat ze best voor andere zaken hadden kunnen gebruiken. Een creatieve middenvelder bijvoorbeeld, want Vandendriessche heeft nu wel veel andere kwaliteiten, maar van hem mag je ook die splijtende opening niet verwachten.

Waasland-Beveren kroop helemaal terug, maar zonder echt in de problemen te komen. Oostende heeft wel nog zeven punten voorsprong op Cercle Brugge, maar echt geruststellend is dat niet. Zeker niet met de prestatie van zaterdagavond in het achterhoofd.