Celtic-huurling Marian Shved sleept in extra tijd KV Mechelen na Waaslandse comeback alsnog naar winst

'Job done' voor KV Mechelen, voor de zesde keer in zeven matchen, en daar mag het Marian Shved wel enorm voor bedanken. Malinwa verspeelde op de Freethiel een dubbele voorsprong door de treffers van invaller Faucher. Shved had in de 92ste minuut echter het laatste woord.

Geen saaie studieronde, wel twee ploegen die er meteen voor gingen. Een afgeweken schot van Hairemans rolde nipt naast, Thoelen duwde aan de overzijde de plaatsbal van Frey in hoekschop. Waasland-Beveren in het bijzonder oogde gretig, maar het stond na tien minuten wel achter. Een heerlijk uitgespeelde actie van KVM eindigde met Walsh die op aangeven van Shved de 0-1 in doel schoof.

Het was iets wat in deze wedstrijd nog dikwijs te zien zou zijn: Mechelen dat met zijn korte en snelle combinaties door de thuisverdediging sneed. Kortom: gewoon meer kwaliteit bij de bezoekers. Die openingstreffer was ook een mentale tik die ze bij Waasland-Beveren lange tijd niet te boven kwamen.

En Malinwa, dat werkt inderdaad een stuk beter af dan in het seizoensbegin. Ook opvallend hoe goed Mrabti en Shved mekaar vinden. De Zweed gaf het perfecte dieptepassje, de Oekraïner rondde erg fraai af na een goede loopactie. Kort voor rusten nog zo'n goede aanval van geelrood. De save van Jackers op het schot van De Camargo zorgde ervoor dat het toch nog niet helemaal gespeeld was na 45 minuten.

Hayen had genoeg gezien en gooide er bij de rust meteen Faucher, Abanese én Wuytens in. Ook met hen op het veld moest Jackers al eens de handen uit de mouwen steken op een schot van Schoofs. Toch had de ingreep van de trainer van Waasland-Beveren effect. Op het uur gleed Faucher de voorzet van Albanese in de linkerbenedenhoek: 1-2 en terug spanning.

Dat werkt goed, dachten ze bij Waasland-Beveren. Tien minuten later hetzelfde recept: opnieuw vanaf rechts de voorzet van Albanese, Faucher werd niet opgepikt en kopte ditmaal raak. Twee treffers van de Fransman hadden voor de plotse ommekeer gezorgd.

Jackers bracht hierna nog eens redding op een schot van Schoofs, maar het moet gezegd dat KV Mechelen na de pauze niet al te veel meer in mekaar bokste. Zo leek het bij 2-2 te blijven. Dat was buiten Marian Shved gerekend, die in de extra tijd van dichtbij de 2-3 binnentrapte. Met twee goals en een assist voor Shved is het niet lang zoeken naar een man van de match. Wel heel bitter voor Waasland-Beveren.

