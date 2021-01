Bouwen de troepen van Hayen verder op punt tegen RSCA of pakt KV Mechelen zesde zege in zeven matchen?

Waasland-Beveren heeft bij Anderlecht getoond dat het nog altijd het nodige karakter aan de dag kan leggen. Die ingesteldheid zal het ook nodig hebben tegen KV Mechelen, dat vijf van zijn laatste zes duels won en verder wil oprukken richting linkerkolom.

Buitenshuis was Waasland-Beveren de laatste weken vaak wel nog competitief, uitgezonderd de verplaatsing naar de boorden van de Maas. De laatste twee duels op de Freethiel eindigden echter op zware nederlagen: 0-3 tegen Antwerp, 1-5 tegen Zulte Waregem. Zo'n scenario dienen de Waaslanders dinsdagavond te vermijden. De laatste overwinning van Waasland-Beveren dateert van 13 december op het veld van... KV Mechelen.

Déclic

En de 0-0 bij Anderlecht zal de Waaslandse burger ook wel moed gegeven hebben. Sinds dat laatste onderlinge duel met Waasland-Beveren is er bij KV Mechelen wel heel wat gebeurd. De zege in Leuven de week nadien betekende de déclic. Met een hogere efficiëntie voorin en meer stabiliteit achterin werd de opmars ingezet. Bij winst in Beveren komt de linkerkolom mogelijk in het vizier.

Hayen recupereert Wuytens en Din Sula, maar niet Koita en Wiegel. Bij KV Mechelen zijn Engvall, Storm, Bateau, Bushiri en Boni onbeschikbaar. Geraakt KVM in tegenstelling tot Anderlecht wel voorbij de sterk keepende Jackers? Antwoord vanaf 18u45.

