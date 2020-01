Nieuwkomer wijst sterk Genk bij Zulte Waregem meteen weg naar play-off 1

KRC Genk heeft een prima zaak gedaan met oog op play-off 1. Het won verdiend en overtuigend op bezoek bij Zulte Waregem.

Door de nederlaag van KV Mechelen tegen Standard op vrijdag was de inzet van Zulte Waregem - KRC Genk heel erg duidelijk: de winnaar zou naast KV Mechelen komen in de stand en zo de zesde plaats innemen op basis van doelsaldo.

Debutant Thorstvedt opent de score

Beide ploegen wilden er dan ook maar wat graag iets van maken in hun eerste match van het nieuwe jaar. Francky Dury kon opnieuw rekenen op zijn centraal duo Pletinckx - Deschacht, terwijl Mensah ziek moest afhaken.

Bij de bezoekers Gaetan Coucke onder de lat na de blessure van zijn collega, terwijl op het middenveld Kristian Thorstvedt meteen zijn debuut mocht maken in steun bij Paul Onuachu. En hij zou ook bedanken voor het vertrouwen.

Onuachu had na vijf minuten de bezoekers al eens op voorsprong gebracht, maar werd afgevlagd voor buitenspel. Wat later was het alsnog raak: nieuwkomer Thorstvedt kon een afvallende bal voorbij Bossut schuiven.

Heer en meester

Zulte Waregem werd voor de pauze weggedrukt, na de rust kwam het iets beter in de wedstrijd - al leverde het niet meteen echt grote kansen op. Ito deed aan de overkant de boeken dicht na een goede infiltratie van Berge.

Theo Bongonda mocht iets voorbij het uur tegen zijn ex-ploeg de 0-3 tegen de touwen schuiven, een onmachtig Essevee probeerde de bakens nog te verzetten. Dat lukte echter niet en zo boekten de Smurfen een knappe en al bij al makkelijke zege. Ze staan zo ook meteen opnieuw in de top-6.