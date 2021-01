Niks te zien: Anderlecht-Gent was één langgerekte geeuwmatch

Negentig minuten van ons leven die niemand van ons nog terugkrijgt. Alvast zij die naar Anderlecht-Gent gekeken hebben. De momenten die ons echt eens uit onze sluimerslaap deden schieten, waren zeer zeldzaam. Een logische nul tegen nul dus...

Analist Nordin Jbari zei ons voor de match: "Volgens mij gaat Vincent de bal aan Gent laten." Sprak hij met de gedachte dat dat de beste tactiek was voor Anderlecht of met de mening dat Kompany er echt voor zou kiezen? In ieder geval volgde coach K hem niet. Anderlecht speelde zijn gewoonlijke spel van balbezit en het leer zo snel mogelijk heroveren.

Niks van beweging

Weet u wat het echte probleem van paars-wit is in die gevallen? Er is enkel beweging vooraan als ze de bal afpakken en niet als ze zelf opbouwen. Dat die backs amper over de middenlijn komen, helpt ook niet echt. Bruun Larsen, die de eerste keer mocht starten, leek soms te staan wachten op Kemar Lawrence die zou overlappen. IJdele hoop... Gent kon het zo makkelijk opvangen.

© photonews

Minuut 26 kon Larsen eens op doel schieten en dat was het qua kansen van de eerste helft voor Anderlecht. Gent deed het niet veel beter, want Vanhaezebrouck had een systeem neergezet om Anderlecht vooral in de laatste 40 meter het voetballen te beletten. Kums en Dorsch zakten heel ver terug waardoor er amper ruimte was voor de opkomende El Hadj en Lokonga. Nmecha stond geïsoleerd.

Kompany die slag om slinger 'position' roept, daar gaat de creativiteit nu ook niet meteen de hoogte van in. Iedereen bij Anderlecht stond in 'zijn zone' te voetballen. Daar speel je geen organisatie mee kapot. Gent leek er zich niet druk om te maken dat ze amper de bal hadden.

© photonews

De witte schoenen van Kompany

En toch kreeg Wellenreuther nog heel wat werk om... passes van zijn eigen ploegmaats weer in te spelen. Anderlecht slaagde erin om van aan de zestien van Bolat in vijf passes weer bij hun eigen keeper te belanden. Daar word je niet bepaald vrolijk van.

Een totaal gebrek aan creativiteit bij beide ploegen. Dan wordt het één langgerekte geeuw. Als je dan eerst naar Noa Lang gekeken hebt in Club Brugge-Standard, dan wordt het nog wat erger. Zo eentje hebben ze in de verste verte niet lopen bij Anderlecht of Gent. Als je je zit af te vragen hoe Kompany zijn schoenen week na week zo wit blijven of dat hij elke week een ander paar aandoet, dan is er iets mis.

Uit die overpeinzingen werden we af en toe eens wakker geschud. Bijvoorbeeld toen Bolat eens zijn doel verliet en Nmecha leek te gaan profiteren. Maar de Duitser heeft ook betere periodes gekend. De beste (en enige) kans voor Gent kwam er in minuut 68: Bukari pal op Wellenreuther. En Lawrence raakte zowaar eens in de zestien van Bolat om voor gevaar te zorgen.

Gelukkig trok de ref het niet langer dan nodig, want dit was - om het eufemistisch uit te drukken - 'niet goed'. Je hebt dus Club Brugge en dan al de rest. De enige vraag die we ons dit seizoen moeten stellen: wie wordt 2, 3 en 4? Op basis van de match van zondag geven we Anderlecht en Gent weinig kans.