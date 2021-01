'Didier Lamkel Zé time' op De Bosuil en winst voor Antwerp!

Antwerp wint verdiend van Waasland-Beveren met 3-2 dit dankzij Didier Lamkel Zé die twee doelpunten voor zijn rekening nam.

Bij Antwerp kregen dezelfde 11 het vertrouwen als tegen Eupen. Bij Waasland-Beveren kwam, ex-Antwerp speler, Jordan Faucher in de ploeg mede dankzij zijn goede invalbeurt tegen KV Mechelen.

1ste helft

Het meeste balbezit en druk was van Antwerp in het begin van de wedstrijd. Eerste kans was voor Didier Lamkel Zé die in de 12de minuut een voorzet van Jordan Lukaku over het doel van Nordin Jackers trapt.

Het openingsdoelpunt was van Didier Lamkel Zé. Jordan Lukaku met een snelle ingooi en Didier Lamkel Zé trapte vanop 30 meter los in de rechterbovenhoek en Nordin Jackers was geklopt. Hij liep naar de hoofdtribune en haalde een papiertje uit zijn broek en liet dit zien aan de hoofdtribune. De enigste speler van Antwerp die naar hem kwam was Dylan Batubinsika die het papiertje wegsmijt. "Bertoua, je suis là", stond er op het papiertje. Gaat hij terug naar Kameroen?

Nadien volgde de ene kans de andere op van Antwerp. Jordan Lukaku bespeelde de linkerflank als in zijn beste dagen. Zo waren er nog kansen van Frank Boya, Jordan Lukaku zelf en Didier Lamkel Zé.

Nadien laat Antwerp het tempo zakken en het balbezit gaat naar Waasland-Beveren. Zo krijgen zij hun 1ste kans van de wedstrijd in de 35ste minuut. Alessandro Albanese trapt over het doel van Alireza Beiranvand.

Penalty

Uitbraak van Jordan Faucher door het centrum. Alireza Beiranvand komt uit en haalt Jordan Faucher neer in het strafschopgebied. De bal gaat op de stip en Michael Frey zet de 1-1 op het bord en dit is tevens de ruststand.

2de helft

Antwerp zette druk in het begin van de 2de helft maar zonder tot kansen te komen. 1ste kans van de 2de helft is voor Antwerp. Tweemaak Didier Lamkel Zé, de eerste maal kon Nordin Jackers in corner werken en de tweede maal trapt de Kameroener over het doel.

Een paar minuten later was het wederom 'Didier Lamkel Zé Time'. Een trap van buiten de grote baklijn, nog aangeraakt door Nordin Jackers en via de paal rolde de bal over de doellijn. Zo stond de 2-1 op het bord.

Eerste kans voor Waasland-Beveren in de 2de helft was direct raak. Michael Frey ging door het centrum en trapte de bal naast Alireza Beiranvand in doel. Zo kwam Waasland-Beveren terug in de wedstrijd. Antwerp bleef op zoek naar de winst en zette druk op Waasland-Beveren. Zo creëerden ze kansen via Didier Lamkel Zé, Lior Refaelov en Abdoulaye Seck. Waasland-Beveren kwam nog tot een goede kans via Allesandro Albanese maar Alireza Beiranvand kon de bal wegwerken. In de 87ste minuut een goede voorzet van Nill De Pauw op Dylan Batubinsika die de bal over de doellijn kon koppen en zo de verdiende 3-2 op het bord zetten.

Er werden nog twee minuten overgespeeld maar Waasland-Beveren kon geen vuist maken. Zo won Antwerp verdiend mede dankzij Didier Lamkel Zé. Zure nederlaag voor Waasland-Beveren dat ondanks twee doelpunten van Michael Frey zonder punten huiswaarts keerde.