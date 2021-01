Klimt Antwerp naar de 2de plaats of kan Waasland-Beveren punten pakken op De Bosuil?

Vanavond nemen Antwerp en Waasland Beveren het tegen elkaar op in de opener van deze speeldag in de Jupiler Pro League.

De heenmatch dateert nog maar van 20 december en wederom staan Antwerp en Waasland-Beveren tegenover elkaar in de Jupiler Pro League. Deze wedstrijd werd gewonnen door Antwerp op de Freethiel met 0-3. Dit dankzij doelpunten van Lior Refaelov, Nana Ampomah & Dieumerci Mbokani. Antwerp staat op de 3de plaats in het klassement en Waasland-Beveren alleen laatste. In de laatste 3 duels tussen beide ploegen stapte Antwerp steeds als winnaar van het veld.

Antwerp

Antwerp kan niet rekenen op Faris Haroun en Dieumerci Mbokani. Beide spelers missen hun 4de wedstrijd op rij met een kuitblessure. Bruny Nsimba en Sander Coopman zijn tevens geblesseerd en kunnen niet aantreden. Tot slot zijn Koji Myoshi, Jeremy Gelin en Aurelio Buta wegens besmet met het COVID-19 virus.

Waasland-Beveren

Nicky Hayen moet twee spelers missen vanavond op bezoek bij Antwerp. Zo is Aboubakary Koita, de topscoorder van Waasland Beveren met 7 doelpunten, er niet bij en Andreas Wiegel. Met twee doelpunten vorige week tegen KV Mechelen zal Jordan Faucher (ex-Antwerp) waarschijnlijk wel starten in de basis.

