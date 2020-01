Penalty levert Antwerp tegen Zulte Waregem wél de zege op, Mbokani klaart de klus

Antwerp heeft na een achterstand tegen Zulte Waregem de rug gerecht. Buta wiste het openingsdoelpunt van Bruno uit én versierde de strafschop die de 2-1 inleidde. Mbokani zette die om. Door de zege komt RAFC mee met KAA Gent op de tweede plaats, Essevee laat het na om de top-6 te betreden.

Antwerp en Zulte Waregem hadden allebei een bekermatch achter de rug. Beide clubs speelden met 1-1 gelijk en daar hield vooral Essevee een goed gevoel aan over. Ze hadden daarenboven ook een dagje meer recuperatietijd. Toch startte Antwerp het vinnigst aan de partij, met twee prikjes. Bij de gevaarlijkste prik kwam Rodrigues een teen tekort, al had hij beter zijn linker gebruikt om af te werken.

De gevaarlijkste kans was echter voor Essevee en die leverde meteen een goal op. Refaelov leed balverlies in de middencirkel en toen ging het snel. Bruno kreeg de bal op links, kapte naar binnen en vond de verste hoek. Antwerp had niet meteen een reactie in huis en moest zich in de match knokken.

Dat lukte gaandeweg ook, onder het commando van Ivo Rodrigues. De Portugees is al weken in goeden doen en beloonde zichzelf met een assist. Zijn voorzet bereikte geen medespeler voor doel, maar wel voorbij de tweede zone, waar Buta was opgerukt. Die twijfelde niet en haalde de trekker over: 1-1.

Kort na de rust kregen we twee vervangingen. Eerst was er de rentree van Miyoshi ten koste van Refaelov en enkele minuten later maakte Cyle Larin zijn opwachting. Dat gaf de bezoekers moed, want het eerste kwartier na de pauze waren zij de betere ploeg. Bolat moest de invaller zelfs van de 1-2 houden met een broodnodige beenveeg.

Na dat kwartier was RAFC weer de dominantere ploeg, maar een vrijschop van Rodrigues en een knal van De Sart misten precisie.Met nog een kwartier op de klok viel Lamkel Zé in onder luid boegeroep van het thuispubliek. Met zijn eerste actie stuurde hij Buta de grote rechthoek hing, waarna de Angolees foutief werd neergehaald door Bjordal.

D'Hondt wees naar de stip en ditmaal liet de Kameroener wijselijk de bal aan Mbokani. Bossut koos een hoek en de topschutter trapte hard door het midden. Antwerp gaf de voorsprong niet meer uit handen. Gano en Mbokani lieten zelfs nog de beste kansen liggen. Door de nederlaag laat Essevee het na om mee op de zesde plaats te komen. Antwerp is gedeeld tweede met KAA Gent.