Antwerp probeert de penaltyrel achter zich te laten tegen Zulte Waregem

Enkele dagen na hun heenwedstrijd in de halve finale van de Croky Cup moeten Antwerp en Zulte Waregem weer vol aan de bak. Bij hun vorige ontmoeting in de competitie trok Essevee aan het langste eind. Nu speelt RAFC voor eigen publiek en daar verloor het nog niet.

De thuisploeg had gehoopt om met een zege de midweek af te sluiten, maar zit nu met een moeilijke terugmatch en een nieuw geval Lamkel Zé opgezadeld. De Kameroener heeft zich voor jan en alleman onmogelijk gemaakt, maar niet voor zijn trainer.

Wat voor Antwerp een frustrerende bekeravond werd, was voor Zulte Waregem net een match waar het veel vertrouwen uit putte. Logisch, na een 1-1 op bezoek bij dé ploeg in vorm Club Brugge. Kunnen de manschappen van Francky Dury zich nu ook laten gelden op de Bosuil?

Selectienieuws

Bölöni mist een van zijn belangrijkste pionnen. Aanvoerder Haroun is geschorst na vijf gele kaarten. Dat betekent een rentree voor Defour. Verder was er ook goed nieuws voor Miyoshi na twee maanden blessureleed. Lamkel Zé zit ook in de kern. Vier afwezigen bij Zulte Waregem: Govea, Seck, Pletinckx en de zieke Zarandia. Dury recupereert Bürki en beloont belofte Shala met een selectie.

