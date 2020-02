Charleroi met quasi twee benen in play-off 1, KV Mechelen nog steeds puntenloos in 2020

Mehdi Bayat zal wel een flesje champagne gekraakt hebben dinsdagavond. Charleroi speelde gelijk tegen KV Mechelen en staat met nog vijf speeldagen te gaan 10 punten voor op nummer 7. Een straffe die hen nog uit play-off 1 krijgt. En KV Mechelen? Dat moet zich na 0 op 12 dringend herpakken.

Wouter Vrancken gaf een duidelijk signaal dat hij niet tevreden was. Om de geschorste Joachim Van Damme te vervangen liet hij Wouter Vranckx opdraven. Maar opmerkelijker was de basisplaats voor Issa Kabore, de 18-jarige rechtsback uit Burkina Faso die de voorkeur kreeg op Jules Van Cleemput.

Maar... we spoelen even door naar minuut 43. Dat is immers de minuut waarin de eerste echte kans te noteren viel. Eentje voor Charleroi: Bruno kapte zich vrij en Castro duwde zijn schot over. Laten we zeggen dat het voor de rest vooral in evenwicht was. Veel gevechten op het middenveld en soms ook tackles die flirtten met geel, maar ref Lambrechts hield de kaarten op zak.

Hartverwarmend was het alvast niet op een koude dinsdagavond in Mambourg. Bij KV Mechelen lijkt het wat op te zijn. Niet verwonderlijk, want de spelersgroep speelt al een heel seizoen op de tippen van zijn tenen. Wat in het begin nog fris-van-de-lever-voetbal was, is nu meer knokkersvoetbal geworden. Tegen Charleroi moet je daarmee niet aankomen, want die hebben dat praktisch uitgevonden en geperfectioneerd.

Gouden wissel

Belhocine zag dat hij wat meer slagkracht vooraan nodig had om de Mechelse verdediging te ontwrichten en bracht slim een tweede spits in. Nicholson stond nog maar een paar minuten op het veld toen de Jamaicaan de bal in de zestien kreeg en Castro overhoeks klopte. Een gouden wissel noemt zoiets!

Maar KV Mechelen sloeg terug via een goal van de ingevallen Togui. Lang konden ze daar echter niet van genieten, want een veerkrachtig Charleroi ging op zoek naar de drie punten en vond die twee minuten later ook. Kayembe troefde Togui af en Morioka en Bruno deden de rest. Met een sublieme assist van die laatste op Fall kon hij het doelpunt grotendeels op zijn naam schrijven. Heerlijke aanval!

KV Mechelen kon op weinig meer aanspraak maken. De keren dat ze in de zestien van Penneteau kwamen, waren op één hand te tellen. Zaterdag wacht in het eigen stadion Anderlecht en dan is het van moeten om het nog spannend te houden. Voor beide ploegen trouwens!