Strijd om de play-off 1-tickets: KV Mechelen naar de burcht van de Carolo's

KV Mechelen gaat op het veld van Charleroi op zoek naar een plaatsje in de top zes. Daar zijn ze vorig weekend net uitgevallen en ze zagen Genk over zich wippen. Charleroi kloppen in eigen huis is echter makkelijker gezegd dan gedaan.

Karim Belhocine mist enkel de geblesseerde Diandy en de zieke Delfi. De coach van de Carolo's heeft fantastisch werk geleverd met zijn groep. Niet de meest talentvolle, maar wel een kern die voor elkaar door een vuur wil gaan. Bij KV Mechelen mist Wouter Vrancken nog steeds Joachim Van Damme, Lucas Bijker en Laurent Lemoine. Rob Schoofs is wel weer beschikbaar en neemt normaal gezien zijn plaats op het middenveld weer in. Na zijn prestatie van vorige week wordt de 17-jarige Aster Vranckx wel weer in de basis verwacht. Charleroi is favoriet thuis, een gokje op KV Mechelen bij BetFirst kan u al meer dan vier keer uw inzet opleveren!





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Charleroi - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00.