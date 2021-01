Indrukwekkend Club Brugge maakt einde aan ongeslagen reeks Mbaye Leye bij Standard

Club Brugge heeft opnieuw een uitstekende zaak gedaan in de Jupiler Pro League. Op een indrukwekkende manier won Club Brugge deze middag met 3-1 van Standard en zo lopen ze al 14(!) punten uit op eerste achtervolger Antwerp.

Toch waren het de bezoekers die eerst op voorsprong kwamen. Na nog geen drie minuten voetballen legde Gavory een vrije trap op het hoofd van Klauss en de aanvaller kreeg de bal daarna nog met een gelukje tot bij Bokadi. De verdediger bleef en kalm en legde de 0-1 naast Mignolet tegen de netten.

Club Brugge werd daarna sterker en met enkele leuke combinaties maakten ze het Standard knap lastig. Het duurde dan ook niet lang voor de gelijkmaker op het bord stond. Mignolet kreeg de bal met een schitterende uittrap tot bij Lang en de Nederlander omspeelde Raskin om zo Vanaken te bedienen. De aanvallende middenvelder had de bal maar binnen te duwen: 1-1.

Nog voor de rust had Club Brugge de scheve situatie al helemaal rechtgezet, want zo'n vijf minuten voor het rustsignaal was daar de onvermijdelijke Bas Dost. De aanvaller was goed gevolgd op een schot van Rits om de 2-1 binnen te duwen. Het was meteen ook de ruststand.

Tweede helft

De tweede helft kon niet beter beginnen voor de thuisploeg, want na een schitterende actie van Clinton Mata kwam Lang alleen voor het doel van Bodart. Zo'n kans moet je de flankaanvaller niet geven en hij duwde de bal in het dak van het doel: 3-1.

Standard kon daar nog maar weinig tegenover zetten. Een kwartier voor het einde leken de Rouches een strafschop te krijgen na hands van Dost, maar na een tussenkomst van de VAR ging de penalty niet door. Verder raakte Standard niet meer en dus was 3-1 ook de eindstand.

Door deze zege loopt Club Brugge nu al 14 punten uit op eerste achtervolger Antwerp. Standard verliest voor het eerst onder Mbaye Leye en staat nu op de vierde plaats. Ze volgen op vijf punten van KRC Genk, de nummer drie in het klassement.