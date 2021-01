Deze middag een echte topper in de Jupiler Pro League: zet Club Brugge haar zegereeks verder of blijft Leye ongeslagen als trainer van Standard?

Deze middag staat er een kraker op het programma in de Belgische competitie. Standard moet namelijk op bezoek bij Club Brugge. Beide ploegen zijn in vorm, want Club Brugge heeft 18 op 18, terwijl Standard met trainer Leye nog ongeslagen is.

Club Brugge heeft 18 op 18 en deze zegereeks zouden ze maar al te graag verder uitbreiden. Er zijn geen verrassingen terug te vinden in de selectie van trainer Philippe Clement, maar voor nieuwkomers Chong en Dirar komt de wedstrijd nog te vroeg. Ze zijn nog niet speelgerechtigd. Ook bij Standard draait het de laatste weken uitstekend. De Rouches hebben 13 op 15 en zijn onder trainer Mbaye Leye nog ongeslagen. Eén van de spelers die we in de gaten moeten houden bij Standard, is Michel-Ange Balikwisha. De flankaanvaller kon in zijn laatste drie wedstrijden drie keer scoren en één assist geven. De 21 geselecteerde namen voor #CluSta! 🔵⚫ pic.twitter.com/dj8bMHIfND — Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 30, 2021 Houdt Club Brugge de drie punten thuis of blijft Standard onder Leye ongeslagen?





Volg Club Brugge - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.